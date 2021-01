Hausse alarmante des enfants blessés dans des accidents de luge

Les urgentologues du CHU Sainte-Justine ont appelé à la prudence dans la pratique des jeux de glisse hivernaux, alors que près de 45 enfants ont déjà été blessés lors de ces activités depuis le début de l’année.

Et les accidents de luge observés depuis la première neige sont déjà plus importants que ceux enregistrés lors des mois hivernaux des années précédentes. «Le manque d’activité alternative dû au confinement semble la seule explication plausible», a indiqué vendredi par communiqué la Dre Mélanie Labrosse, pédiatre urgentologue et responsable de la traumatologie à l’urgence du CHU Ste-Justine.

Les blessures lors de la pratique de ce type de loisir arrivent souvent lorsque les traîneaux entrent en collision avec des poteaux ou des arbres non protégés, lors de chutes sur la glace ou encore lors de sauts en dehors de la trajectoire de glisse.Les urgentologues du centre hospitalier ont donc insisté sur l’importance du respect de plusieurs consignes, telles que la glissade dans des zones sécuritaires, le port du casque et la supervision des parents.

Les blessures communément observées sont des commotions cérébrales, des fractures du visage, des bras ou des jambes, voire de la colonne vertébrale.«Il faut rappeler que la tête des enfants est particulièrement fragile, et ces blessures peuvent avoir des répercussions à long terme», a précisé la pédiatre urgentologue.