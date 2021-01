Jean Dujardin fait revivre Brice de Nice

Le comédien Jean Dujardin fait partie de ces artistes qui appellent les Français à dépasser leurs réticences face à la vaccination, et pour ce faire, il a ressorti un de ses personnages cultes: Brice de Nice!

L'acteur a en effet posté sur Instagram une photo de lui costumé en un Brice... octogénaire! Maquillé comme une personne âgée, mais faisant son cultissime signe du «ça farte», l'acteur ajoute en légende «Vaccinez-vous. Ça farte!»

Pour autant, les réactions de certains de ses abonnés sont plutôt moqueuses. «C'est Brice après le vaccin», écrit l'un, tandis que d'autres affichent leur soutien.

«J'attends mon tour et j'irai me faire vacciner. La vaccination c'est le grand progrès de la médecine. Avant on mourait pour beaucoup avant d'être adulte ou on était handicapé (polio)....», écrit notamment un internaute