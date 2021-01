«La moitié des équipes de la ligue» auraient un intérêt pour ce Québécois

Plusieurs équipes seraient intéressées aux services de Pierre-Luc Dubois selon notre informateur Renaud Lavoie.

«La moitié des équipes de la ligue, si ce n’est pas 20, ont un intérêt marqué», a indiqué Lavoie dans son segment La mise en échec à l’émission de JiC, vendredi. Voyez la chronique dans la vidéo ci-dessus.

Toutefois, une question demeure en suspens. Quand aura lieu cette fameuse transaction ?

«Certaines rumeurs disent que les Blue Jackets pourraient attendre au repêchage [...] mais peut-être qu’une ou deux équipes pourraient peser sur l’accélérateur», a concédé Renaud Lavoie.

Et avec un contrat de deux ans et une moyenne salariale de 5 millions $ par saison, certaines formations pourraient être tentées d’agir rapidement : «J’ai l’impression qu’il y a un directeur général ou même plusieurs qui regardent ça présentement et qu’ils se disent : ‘’on ne peut pas attendre au mois de juillet’’.»

Dubois aimerait être échangé à une équipe où les attentes sont élevées et il ne dirait pas non à un gros marché, toujours selon notre informateur.