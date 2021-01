Ouvrez les fenêtres dans les classes, svp!

Au cours des dernières semaines, j’ai entendu des parents, des professeurs et autres adultes dire que ça n’avait aucun sens d’ouvrir les fenêtres des classes en hiver. Voici donc mon commentaire à ce sujet.

Je déteste la fameuse phrase « Dans mon temps...» mais je dois malheureusement l’utiliser ici pour dire que lorsque j’étais à l’école, primaire et secondaire, (j’ai présentement 65 ans) donc c’est clair que ce n’est pas hier, les professeurs, à chacune des récréations, ouvraient toutes les fenêtres des classes en hiver.

À notre retour, il est certain que ce n’était pas chaud. On fermait les fenêtres et ça réchauffait.

Le gros bon sens

Je ne peux dire s’il y avait des études sur le sujet, permettez-moi d’en douter, mais je crois qu’on utilisait le gros bon sens. Ce que j’en sais, c’est que ça oxygénait la classe et ça aidait à notre concentration. De plus, personne n’était malade à cause de cette pratique.

Je pense donc qu’il serait adéquat et souhaitable de procéder ainsi pour aider la présente situation, même si je sais bien que ça ne réglera pas tout. Je pense même que cette pratique devrait être maintenue après que les correctifs nécessaires à la ventilation des écoles soient effectués. Il est reconnu qu’en hiver, ouvrir et aérer nos maisons quelques minutes par jour, est salutaire. Pourquoi en serait-il autrement pour les écoles?

Cessons de croire que nos enfants sont si fragiles qu’ils ne pourront survivre à la fraîcheur d’une classe à la suite de l’ouverture des fenêtres aux récréations. La plupart des enfants sont plus forts que bien des adultes.

Une grand-maman qui croit fermement que les enfants doivent absolument être à l’école pour socialiser et apprendre le plus normalement possible en cette période très particulière que nous vivons.

Les enfants sont notre avenir, ils doivent être notre priorité.

Francine Bouffard

Québec