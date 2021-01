Plus de 4000 nouveaux cas de COVID-19 en Ontario

L’Ontario a établi un record en rapportant vendredi 4249 nouvelles infections de la COVID-19 à la suite de plus de 71 500 tests de dépistage.

Le bilan des autorités ontariennes inclut notamment environ 450 cas additionnels remontant à mardi et mercredi, a-t-on expliqué.

Rien que la région de Toronto comptabilise 1382 nouveaux cas.

La ministre ontarienne de la Santé, Christine Elliott, a aussi fait savoir que plus de 87 560 doses de vaccins contre la COVID-19 ont été administrées, en date de jeudi, 20 h. La province demande d’ailleurs au fédéral plus de doses.

«L'ensemble de la province n’aura plus de doses du vaccin de Pfizer d’ici la fin de la semaine prochaine, a dit le premier ministre Doug Ford, vendredi.

Au total, 208 394 personnes ont été infectées par la COVID-19 et 4882 qui ont perdu la vie, dont 26 de plus rapportés vendredi.

Pour sa part, le Québec a rapporté vendredi 2588 cas de COVID-19 supplémentaires ainsi que 45 nouveaux décès, dont 14 survenues au cours des 24 dernières heures. Une enquête a toutefois permis de déterminer qu’un décès annoncé précédemment n’était pas dû au virus, ramenant le total du jour à 44.

C’est à Montréal où, sans surprise, on a recensé le plus de nouveaux cas, 837, devant la Montérégie (+469), Laval (+237), Chaudière-Appalaches (+200) ainsi que l’Estrie et Lanaudière (+155 chacun).

14 000 doses de vaccin

Le Québec a réalisé 43 784 prélèvements jeudi et administré près de 14 000 doses de vaccin, selon les chiffres de la santé publique.

«Les hospitalisations continuent [d’augmenter]. Un des objectifs derrière les restrictions supplémentaires, qui entreront en vigueur dès demain, est de faire [diminuer] les hospitalisations», a indiqué sur Twitter le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Vendredi, plusieurs autres provinces ont mis leurs données à jour. C’est le cas de la Saskatchewan (336 cas et 7 morts), le Manitoba (222 cas et 9 morts), le Nouveau-Brunswick (18 cas) et la Nouvelle-Écosse (2 cas).

Le Canada comptait en après-midi 642 548 cas (+7415) et 16 665 (+86) morts.

La situation au Canada:

Québec: 223 106 cas (8606 décès)

Ontario: 208 394 cas (4882 décès)

Alberta: 108 469 cas (1217 décès)

Colombie-Britannique: 56 015 cas (970 décès)

Manitoba: 25 963 cas (726 décès)

Saskatchewan: 17 474 cas (184 décès)

Nouvelle-Écosse: 1526 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 735 cas (9 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 392 cas (4 décès)

Nunavut: 266 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 102 cas

Yukon: 69 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 24 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 642 548 cas (16 665 décès)