Entre le 27 novembre et le 4 janvier, des barrages routiers de la Sûreté du Québec ont mené à près de 500 arrestations pour conduite avec facultés affaiblies par l’alcool, la drogue, ou une combinaison des deux.

Ils ont été plus d’une cinquantaine à recevoir un constat d’infraction pour le non-respect de la condition alcoolémie zéro lors de l’opération annuelle Alcool-Drogues de la SQ.

Finalement, plus de 700 conducteurs ont dû fournir un échantillon d’haleine, et plus d’une centaine se sont soumis à des épreuves de coordination de mouvements.

L’opération Alcool-Drogues se fait en coopération avec l’Association des directeurs de polices du Québec, le Service de police de la Ville de Montréal et la Société d’assurance automobile du Québec.