Québec pressé d’investir 10 milliards $ par année dans les services publics

La Coalition Main rouge presse le gouvernement Legault d’investir jusqu’à 10 milliards $ par année dans les services publics et dans les programmes sociaux à partir du prochain budget.

Main rouge, qui regroupe des organisations sociales, communautaires, syndicales et féministes, a mentionné vendredi que la pandémie de COVID-19 a accentué les inégalités sociales.

Elle s’inquiète que Québec profite de la crise sanitaire pour ramener le Québec dans l’austérité, avec l’objectif annoncé de revenir à l’équilibre budgétaire d’ici cinq ans.

Au lieu de couper, Main rouge propose au contraire de réinvestir massivement – jusqu’à 10 milliards $ par année – dans les services publics afin de «financer le nécessaire renforcement du filet social québécois», a-t-on précisé, par communiqué.

Ces dernières années, les programmes sociaux ont été sous-financés, estime la Coalition, «ce qui a contribué à maintenir des centaines de milliers de personnes dans la pauvreté et à aggraver la crise du logement», a indiqué Jeff Begley, président de la Fédération de la santé et des services sociaux – CSN (FSSSCSN), qui est membre de la Coalition.

«Pour être juste, cette relance post-pandémie doit passer par des investissements pour améliorer l’éducation, les services de garde éducatifs, les soins de santé et les services sociaux, ou les services aux jeunes ayant des besoins particuliers, aux personnes en situation de handicap, ou encore pour améliorer l’accès à la justice, réaliser un vrai chantier de logements sociaux, permettre aux personnes aînées de vivre dans la dignité, adopter des mesures ambitieuses de lutte contre la pauvreté et l’itinérance et une meilleure protection de la faune et de l’environnement», a mentionné Véronique Laflamme, porte-parole du Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU).

Le milieu communautaire est lui aussi essoufflé. «Déjà à bout de souffle après avoir essuyé les impacts des années d’austérité, les organismes communautaires se sont relevés les manches pour faire face à la pandémie. Mais pour combien de temps arriveront-ils à garder le cap si des investissements majeurs [ne] sont pas au rendez-vous rapidement?» a avancé Tristan Ouimet-Savard du Réseau québécois de l'action communautaire autonome.

