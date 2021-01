Une chanson secrète dans une capsule temporelle pour Dolly Parton

La reine de la musique country Dolly Parton a enregistré une chanson secrète et l'a enfermée dans une capsule temporelle pour que ses fans puissent l'entendre en 2045.

L'interprète de «9 To 5» a scellé le morceau dans une boîte spéciale, créée en bois de châtaignier par son oncle Bill, au Dollywood's DreamMore Resort, la retraite du Tennessee qu'elle a lancée en 2015.

Les responsables de l’endroit ont reçu l'instruction spécifique de ne pas l'ouvrir avant le 30e anniversaire de l'ouverture du lieu.

Dans son livre, «Songteller: My Life in Lyrics», publié l'année dernière, Dolly Parton a révélé que des responsables du marketing avaient eu l'idée unique de ne pas diffuser la chanson, et elle a été intriguée.

«Ce sera une chanson qui ne sera jamais entendue avant 30 ans à partir du moment où nous avons ouvert la station. Ils ont dit : "Vous serez morte depuis longtemps". J'ai répondu : "Peut-être pas. J'aurai 99 ans. J'ai vu des gens vivre plus longtemps que ça», a-t-elle confié.

La vedette, qui aura 75 ans le 19 janvier, a inclus un lecteur CD dans la chambre forte pour permettre aux générations futures d'écouter l'enregistrement, mais elle a admis qu'il a été difficile de laisser une nouvelle chanson inédite pendant si longtemps sans y toucher.

«C'est comme enterrer un de mes enfants, le mettre dans la glace ou autre chose, et je ne serai plus là pour le voir revivre. C'est juste que ça me brûle à l'intérieur, mais je dois le laisser là-dedans. J'espère que ça va marcher et que le lecteur CD ne sera pas pourri d'ici là», a-t-elle plaisanté.

«De toute façon, c'est un peu bizarre ou étrange qu'ils me demandent d'écrire cette chanson mystère. Je ne sais pas si je veux vivre jusqu'à 100 ans ou non. Mais on ne sait jamais. Je pourrais, et si je le fais, je serai présente à cette ouverture», a-t-elle conclu.