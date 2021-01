Une conductrice de 78 ans décédée à Coteau-du-Lac

Une conductrice de 78 ans est décédée après avoir été retrouvée inconsciente jeudi à bord de son véhicule en position précaire à Coteau-du-Lac, en Montérégie.

Le décès de la conductrice a été constaté en centre hospitalier, a confirmé vendredi matin Claude Denis, sergent de la SQ.

Les circonstances du drame sont encore inconnues, alors qu’aucune trace de freinage ou de dérapage n’a été observée dans la courbe, a-t-il indiqué.

«Le malaise est une hypothèse envisagée», a précisé le sergent Denis.

Vers 17 h, les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont été appelés sur les lieux d’une sortie de route survenue près de l’intersection du chemin du Ruisseau Nord et de la route 201. Le VUS de la victime se trouvait toujours en position précaire près du ruisseau Saint-Hyacinthe vers 20 h.

«Il menace de tomber. On doit d’abord le stabiliser afin d’avoir accès à la victime qui semble inconsciente», a confié jeudi soir à l’Agence QMI l’agente Catherine Bernard de la SQ.

Un reconstitutionniste en enquête collision et un enquêteur de la SQ ont été dépêchés sur place pour déterminer les causes et les circonstances de cet incident.

L’enquête se poursuit vendredi matin avec le coroner.