Une fuite devient une prise d’otage et une intervention armée à Gatineau

Après une collision survenue alors qu’il tentait de prendre la fuite, un conducteur aurait pris la passagère de son véhicule en otage à l’aide d’un couteau, vendredi après-midi, à Gatineau. Un policier a tiré sur l’homme et celui-ci se trouvait à l’hôpital, entre la vie et la mort.

Selon le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), qui a pris le dossier en main, l’événement a débuté vers 15 h, lorsque la poursuite policière a été engagée.

Lors de celle-ci, le fuyard aurait brûlé un feu rouge, et dans sa course, le conducteur a provoqué une collision qui a immobilisé le véhicule à l’intersection des boulevards Maloney et Gréber.

Une fois que les policiers du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) ont rejoint la scène, l’homme de 37 ans, armé d’un couteau, aurait pris en otage la passagère qui se trouvait dans la même voiture.

Les policiers auraient décidé d’utiliser leur arme à feu et ont atteint le fuyard. Il est trop tôt pour savoir combien de coups de feu ont été tirés et combien ont atteint le suspect. Ce dernier a été transporté en centre hospitalier où il reposait entre la vie et la mort, vendredi soir, toujours selon le BEI.

Le SPVG avait déclaré dans un communiqué publié plus tôt que certaines personnes impliquées dans l’incident ont été hospitalisées pour un choc nerveux.

Un périmètre était toujours érigé sur les lieux de l’événement. Le boulevard Maloney était fermé dans les deux directions entre la rue de l’Alliance et le boulevard Gréber.

Le boulevard Gréber était fermé entre la rue de la Savane et le boulevard de la Gappe.

Le dossier se trouve donc les mains du BEI, comme il est coutume lors des interventions policières où des individus sont blessés par des agents. Le Bureau a affecté huit enquêteurs au dossier, et un technicien en identité judiciaire et un expert en reconstitution de la Sûreté du Québec se joindront à l’équipe.

Le BEI demande à quiconque aurait été témoin de cet événement de communiquer avec lui via son site web au www.bei.gouv.qc.ca.