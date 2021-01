Brûlé gravement par un feu de cuisson

Un début d’incendie aurait pu tourner au drame dimanche dernier à L’Isle-Verte. Un citoyen a été brûlé sur plusieurs parties de son corps par un feu de cuisson.

ATTENTION LES IMAGES QUI SUIVENT POURRAIENT ÊTRE CHOQUANTES POUR CERTAINES PERSONNES

«J’ai enlevé le couvercle, et la flamme est sortie aussitôt. Elle a monté à près de 50 cm», explique Alain Lemieux.

Dimanche dernier, ce père de famille faisait chauffer de l’huile dans un chaudron pour faire le souper avec ses enfants. Le liquide était tellement chaud qu’il a pris feu.

«J’avais qu’une fraction de seconde pour réagir, j’ai décidé de prendre le chaudron et de me diriger vers la porte», ajoute l’homme.

Il a échappé le plat et l’huile l’a brûlé sur les mains, les bras et une cuisse, mettant le feu aussi aux vêtements qui se trouvaient sur le passage et à une porte. Pour sauver sa maison, il a réussi à sortir le chaudron à l’extérieur.

Il a tout de suite eu le réflexe de prendre une douche froide pour soulager la douleur, mais vu la gravité de son état, l’homme a dû être hospitalisé à Québec.

«Il a quand même des blessures importantes au visage, il a respiré de la fumée et puis de la chaleur. Il a des blessures un petit peu partout», raconte sa conjointe Amélie Saint-Jean.

«Les médecins sont encouragés que je n’ai pas à subir de greffe parce que mes brûlures sont belles quand même et se guérissent bien.(...) Je me trouve très chanceux quand même», complète Alain Lemieux.













Le couple souhaite maintenant lancer un message de prévention. Ce genre d’accident n’est pas rare.

Selon le ministère de la Sécurité publique, sur les incendies résidentiels au Québec, 28 % débutent dans la cuisine, soit plus de 3 par jour partout dans la province. Et la majorité est due à des appareils de cuisson.

«On sait qu’un feu sur un chaudron c’est dangereux, mais on pense jamais que ça va arriver. Et on se dit que quand ça va arriver on va réussir à s’en sortir, sauf que là c’est arrivé plus vite qu’on pensait», affirme Amélie Saint-Jean.

«Si vous voulez faire de la friture, acheter vous une friteuse c’est tout ce que je peux vous dire comme meilleur conseil d’ami. C’est un investissement pour votre maison, pour votre santé, pour votre vie», conclut Alain Lemieux.

L’homme saura lundi s’il peut poursuivre ses soins chez lui ou s’il doit subir une greffe de peau.