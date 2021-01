Couvre-feu : message solennel du premier ministre aux Québécois

Quelques heures avant la mise en place du tout premier couvre-feu de l’histoire du Québec afin de lutter contre la pandémie de COVID-19, le premier ministre du Québec François Legault s’adresse aux Québécois dans un long message publié sur sa page Facebook.

C’est vers 7h du matin que M. Legault a fait son adresse à ses concitoyens dans laquelle il rappelle l’importance de cette mesure forte, mais nécessaire afin «d’empêcher les rassemblements, même les plus minimes», écrit-il.

Il a imploré la population de faire un dernier effort dans cette bataille contre le virus qu’il compare à un long marathon, où les derniers kilomètres sont les plus difficiles.

Il insiste : «toutes les petites entorses aux règles qui nourrissent le virus. N’importe qui peut l’attraper et le transmettre à un proche. Même si on n’a pas de symptôme, on peut transmettre le virus.»

Le couvre-feu, effectif de 20 h à 5 h, à compter de samedi soir s’appliquent à tous, mais des exceptions existent.

Les travailleurs jugés essentiels pourraient fournir un document de leur employeur attestant de la légitimité des déplacements. Un individu qui doit se rendre à la pharmacie pour se procurer un médicament pourrait, lui, conserver la facture.

Les camionneurs auront le droit de sillonner les routes du Québec et les stations-service demeureront ouvertes.

Dans tous les cas, les policiers feront preuve de «jugement» et de «discernement» pour évaluer les cas d'exceptions.

Pas question toutefois de sortir de chez soi pour marcher ou courir, mais les promenades avec un chien seront autorisées après 20 h.

Il est par ailleurs permis d’être dans sa cour pendant les heures interdites, a précisé la ministre.

Les policiers seront en mesure de donner des constats d’infractions allant de 1000 $ à 6000 $ à compter de samedi le 9 janvier, à 20 h.

Voici l’intégralité du message :

Je m’adresse à l’ensemble de la nation québécoise.

J’ai besoin de chacune et de chacun d’entre vous.

C’est aujourd’hui que le couvre-feu entre en vigueur.

C’est une décision difficile que j’ai prise pour freiner la propagation du virus.

La principale raison d’un couvre-feu, c’est d’empêcher les rassemblements, même les plus minimes.

C’est l’addition de toutes les petites entorses aux règles qui nourrit le virus.

N’importe qui peut l’attraper et le transmettre à un proche.

Même si on n’a pas de symptôme, on peut transmettre le virus.

Comme premier ministre, mon premier devoir, c’est de protéger les Québécois.

Je considère que la situation est critique et qu’il faut un traitement-choc.

Nos hôpitaux se remplissent de malades de la COVID-19.

Des centaines de personnes sont aux soins intensifs, en train de lutter pour leur vie.

Des dizaines de personnes en meurent tous les jours.

On est obligé de retarder des traitements pour d’autres maladies graves, comme le cancer.

Plus il y a de malades de la COVID-19, plus on reporte d’examens, de traitements et d’opérations importantes.

On approche d’un point de bascule où on ne pourra plus soigner que les cas les plus urgents.

Ça peut affecter tout le monde, nos proches comme nous-mêmes.

En ce moment, on vaccine de plus en plus de monde chaque jour.

On va d’abord protéger nos personnes les plus vulnérables et nos travailleurs de la santé.

Mais ça va prendre encore plusieurs semaines pour que tous ceux et celles qui souhaitent être vaccinés le soient.

On n’a pas ce temps pour freiner la contagion.

C’est en ce moment que nos hôpitaux sont en train de déborder.

C’est maintenant qu’il faut freiner l’avancée du virus.

On a tous besoin les uns des autres.

On a besoin d’un effort collectif, de tout le monde, pendant un mois.

Il faut en particulier protéger les personnes de 65 ans et plus qui sont plus vulnérables.

Notre bataille achève et comme dans un long marathon, ce sont les derniers kilomètres qui sont les plus durs.

Je vous implore de faire ce dernier effort.

Votre premier ministre