EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plusieurs mois.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 16H10

PLANÉTAIRE

Cas: 89 368 735

Morts: 1 921 554

Rétablis: 49 638 570

ÉTATS-UNIS

Cas: 22 035 618

Morts: 371 260

CANADA

Québec: 226 233 cas (8647 décès)

Ontario: 211 837 cas (4922 décès)

Alberta: 109 652 cas (1241 décès)

Colombie-Britannique: 56 632 cas (988 décès)

Manitoba: 26 166 cas (733 décès)

Saskatchewan: 17 474 cas (184 décès)

Nouvelle-Écosse: 1529 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 765 cas (9 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 392 cas (4 décès)

Nunavut: 266 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 102 cas

Yukon: 70 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 24 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 651 155 cas (16 795 décès)

NOUVELLES

15h44 | Vaccination de détenus: les premiers établissements choisis n’ont aucun cas actif

Alors que plusieurs s’insurgent contre le fait que des détenus soient sur la liste des personnes prioritaires pour la vaccination, voilà que l’on apprend qu’aucun des quatre pénitenciers où a commencé le processus ne compte de cas de COVID-19.

15h23 | Voyage à l’étranger: un chef de police dans l'embarras

Après des politiciens et des fonctionnaires, c’est au tour d’un chef de police de l’Ontario d’être dans l’embarras à cause d’un voyage non essentiel.

14h57 | 14 cas en 24 heures dans un CHSLD

Le CHSLD Jeanne-Le Ber, situé à Montréal, a rapporté, jeudi, 14 nouveaux cas positifs de la COVID-19 en 24 heures.

14h57 | Trop de cas de COVID-19: les visites suspendues à l’Hôpital du Suroît et à l’Hôpital Anna-Laberge

Les visites sont suspendues depuis 13 h, samedi, à l’Hôpital du Suroît de Salaberry-de-Valleyfield et à l’Hôpital Anna-Laberge de Châteauguay en raison de la hausse du nombre de cas de COVID-19 au sein de la population de ce secteur de la Montérégie.

14h37 | Éclosion de COVID dans une maison de thérapie dans les Laurentides

La maison de thérapie Sentier du nouveau jour à Lantier, dans les Laurentides, est en éclosion depuis le 30 décembre, a appris TVA Nouvelles.

12h35 | Couvre-feu: quelles sont les exceptions?

Avec le couvre-feu qui entre en vigueur samedi soir, il sera dorénavant interdit de se trouver à l’extérieur à partir de 20 h, mais les policiers permettront tout de même quelques exceptions.

12h32 | «On a échappé la balle pendant le temps des Fêtes»

Le bilan record de la COVID-19 samedi avec 3127 nouvelles infections et 41 décès est la démonstration claire «qu’on a échappé la balle pendant le temps des Fêtes».

12h22 | Maintenant plus de 650 000 cas au pays

Le Canada a franchi samedi le cap des 650 000 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie. Après avoir inscrit un record vendredi, l’Ontario a vu ses chiffres fléchir, passant de 4249 à 3443 nouvelles contaminations.

11h37 | Le Royaume-Uni dépasse les trois millions de cas et les 80 000 morts

Le Royaume-Uni a recensé samedi près de 60 000 nouveaux cas de contamination par le coronavirus, ce qui porte le nombre total des personnes testées positives depuis le début de la pandémie à plus de trois millions, sur fond de propagation d'un variant plus contagieux du virus.

11h | Plus de 3000 cas au Québec, record absolu pour la province

Le Québec rapporte 3127 cas et 41 décès, portant le total à 226 233 personnes infectées et 8647 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 2588 infections et 45 décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 9 JANVIER 2021

- 226 233 personnes infectées (+3127)

- 8647 décès (+41)

- 1392 personnes hospitalisées (-11)

- 206 personnes aux soins intensifs (-1)

- 182 979 personnes sont rétablies

- Les prélèvements réalisés le 7 janvier s’élèvent à 38 700, pour un total de 5 160 611

- 13 101 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 75 123

10h23 | La reine Elizabeth II et son époux vaccinés

La reine Elizabeth II et son époux le prince Philip ont reçu samedi leur première injection de vaccin contre le nouveau coronavirus, a annoncé Buckingham Palace.

WENN

8h23 | Des espaces de travail aménagés pour les étudiants à la Grande Bibliothèque

Les étudiants du primaire à l’université pourront avoir accès à des espaces de travail sécuritaires à la Grande Bibliothèque dès le 12 janvier.

COURTOISIE TENNIS CANADA

8h15 | Brigitte Macron a contracté la COVID-19 pendant les vacances de Noël

Brigitte Macron, l’épouse du président français, a été déclarée positive à la COVID-19 le 24 décembre, sans présenter de symptômes lourds, avant d’être déclarée négative six jours plus tard, a indiqué son cabinet samedi, confirmant des informations de presse.

AFP

7h57 | Retour en classe: la ventilation des salles toujours au cœur des préoccupations

Si plusieurs mesures sanitaires additionnelles ont été mises en place pour le retour à l’école dès la semaine prochaine, l’inquiétude persiste chez certains syndicats enseignants concernant la ventilation des salles de classe.

AFP

7h51 | Couvre-feu: des policiers nombreux et visibles après 20h

Policiers en patrouille dans les rues avec les gyrophares allumés et alerte provinciale envoyée sur les cellulaires : le gouvernement entend s’assurer du respect du couvre-feu qui entrera en vigueur samedi soir.

7h27 | Couvre-feu: message solennel du premier ministre aux Québécois

Quelques heures avant la mise en place du tout premier couvre-feu de l’histoire du Québec afin de lutter contre la pandémie de COVID-19, le premier ministre du Québec François Legault s’adresse aux Québécois dans un long message publié sur sa page Facebook.

7h08 | Couvre-feu généralisé: oui, c’est une première au Québec

À partir de samedi soir, entre 20 h et 5 h, les Québécois seront collectivement confinés à domicile, pour la première fois de leur histoire.

Photo d'archives Agence QMI, Joël Lemay

5h14 | Le casse-tête logistique de la cueillette à l’auto

Un défi logistique attend les centres commerciaux et les détaillants qui se préparent pour la cueillette à l’auto sans contact pour les biens essentiels et non essentiels achetés en ligne afin d’éviter les longues files d’attente dans les stationnements.

Photo Didier Debusschère

5h10 | Une année bien spéciale pour le premier bébé de 2021

Les parents du premier bébé de l’année espèrent de tout cœur que la pandémie prendra fin avant longtemps pour que les enfants comme le leur puissent grandir et vivre leur jeunesse sans se soucier de transmettre le virus à leurs amis.

Photo Chantal Poirier

5h03 | La mairesse nous ment sur son déplacement en Floride

La mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Sonia Paulus, a tenté de camoufler son voyage en Floride hier en mentant lorsque Le Journal l’a contactée.

Photo Agence QMI, Maxime Deland

4h12 | Coronavirus: le variant britannique détecté dans huits États américains

Des cas du nouveau variant britannique du coronavirus, plus contagieux, ont été détectés dans au moins huit États américains, selon des chiffres officiels alors que le pays a enregistré vendredi un nouveau record de contaminations.

2h25 | En Afrique du sud, le virus provoque un afflux à la frontière avec le Zimbabwe