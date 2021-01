Le moral des Québécois est bon malgré le couvre-feu

La majorité des Québécois voient d’un bon œil l’arrivée du couvre-feu.

Malgré ces mesures plus strictes, les citoyens de la région de Québec parviennent à garder le moral.

Plusieurs ont d’ailleurs profité des derniers jours avant le confinement afin de planifier quelques activités extérieures.

«On va se reprendre. On n’a pas le choix. Les grosses sorties, on se reprendra plus tard, mais c’est surtout avec nos enfants et nos petits-enfants», affirme une grand-mère.

«Ça ne devrait pas être si pire que ça. Ça va bien aller, vous allez voir», ajoute un aîné.

Le couvre-feu soulève toutefois quelques questionnements. Comment le temps pourra-t-il être comblé dans les prochaines semaines?

«On ne sait pas encore», lance une passante.

«Les gens sont tannés, mais on n’a pas le choix de donner un dernier coup pour casser cette vague-là», mentionne un homme.