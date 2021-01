Le Royaume-Uni dépasse les trois millions de cas et les 80 000 morts

Le Royaume-Uni a recensé samedi près de 60 000 nouveaux cas de contamination par le coronavirus, ce qui porte le nombre total des personnes testées positives depuis le début de la pandémie à plus de trois millions, sur fond de propagation d'un variant plus contagieux du virus.

Pays d'Europe le plus endeuillé par la pandémie avec désormais 80 868 morts (+1035 en 24h), le Royaume-Uni fait actuellement face une flambée des contaminations par le coronavirus attribuée à un variant plus contagieux, portant samedi à plus de trois millions le nombre total de personnes testées positives depuis le début de la pandémie (+59 937 recensées samedi).

Mardi, le Bureau national des statistiques avait estimé qu'un habitant de l'Angleterre sur 50 était infecté par le virus la semaine dernière, et même un sur 30 à Londres.

Confiné pour la troisième fois, le pays s'est engagé dans une «course contre la montre», face à des hôpitaux au bord de la saturation, pour vacciner d'ici à mi-février les plus de 70 ans, les soignants et les personnes vulnérables, soit environ 15 millions de personnes appartenant à une catégorie de la population où interviennent 88% des décès dus à la COVID-19.

La campagne de vaccination a été entamée début décembre à l'aide des vaccins actuellement mis à disposition, le BioNTech-Pfizer et celui conçu par AstraZeneca et l'université d'Oxford.

Le régulateur sanitaire britannique a donné son feu vert vendredi à un troisième vaccin, celui du laboratoire américain Moderna, mais celui-ci ne commencera à être utilisé qu'au printemps.