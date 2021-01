L'Inde a arrêté un soldat chinois sur la frontière himalayenne

L'armée indienne a annoncé samedi avoir arrêté la veille un soldat chinois sur la frontière himalayenne, objet de tensions entre Pékin et New Delhi et où se sont déroulés des combats meurtriers en juin.

Il s'agit de la deuxième arrestation d'un militaire chinois sur cette frontière située en haute altitude depuis ces affrontements au corps-à-corps qui avaient fait 20 morts côté indien et un nombre inconnu de victimes dans les rangs chinois.

À la suite de cette brève bataille, les deux pays les plus peuplés du monde ont envoyé dans cette région du Ladakh - où un hiver glacial règne actuellement - des dizaines de milliers de soldats supplémentaires ainsi que des armes lourdes.

Le soldat de l'armée chinoise a été «appréhendé» vendredi matin sur le versant indien de la Ligne de contrôle effectif («Lign of Actual Control», LAC), la frontière, puis placé en détention, a fait savoir l'armée indienne dans un communiqué.

Il «fait l'objet de procédures établies et une enquête est menée sur les circonstances dans lesquelles la LAC a été franchie», a-t-elle précisé.

Un autre soldat chinois avait été brièvement interpellé par les forces indiennes dans la même région en octobre.

La Chine et l'Inde se disputent le tracé de leur frontière depuis 70 ans environ et se sont directement affrontées en 1962. Elles se renvoient la balle quant à la responsabilité des tensions actuelles.

Vendredi, le ministère indien des Affaires étrangères a déclaré que les deux pays avaient convenu d'une nouvelle cession de négociations entre hauts responsables.

«Dans le même temps, les deux parties ont maintenu une communication au niveau local pour éviter des malentendus ou des erreurs de jugement,» a ajouté le ministère dans son communiqué.