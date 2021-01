Maintenant plus de 650 000 cas au pays

Le Canada a franchi samedi le cap des 650 000 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie. Après avoir inscrit un record vendredi, l’Ontario a vu ses chiffres fléchir, passant de 4249 à 3443 nouvelles contaminations.

En revanche, c’est le Québec, samedi, qui a vu ses chiffres exploser, ceux-ci dépassant pour la toute première fois les 3000 infections en 24 heures, soit 3127. De tous ces cas, 1531 ont été recensés sur l’île de Montréal, soit près de la moitié.

L’Ontario cumule à ce jour 211 837 cas et 4922 décès, dont 40 supplémentaires. Ce sont les régions de Toronto et de Peel qui sont les plus touchées par le virus, avec respectivement 1070 et 548 nouvelles contaminations. La province la plus populeuse au pays a réalisé rien de moins que 72 900 tests vendredi et, depuis le début de la campagne de vaccination, 103 260 Ontariens ont été vaccinés.

Au Québec, où l’on entreprend sur le coup de 20 h un premier couvre-feu en plus de 100 ans, le compteur affiche maintenant 226 233 cas et 8647 pertes de vie, dont 41 supplémentaires par rapport à la veille. Plus de 75 000 Québécois ont été vaccinés, dont 13 101, vendredi, et près de 42 000 analyses en laboratoire ont été réalisées vendredi pour détecter la COVID-19.

«Forte [augmentation] du nombre de cas. Les mesures qui commencent aujourd’hui sont nécessaires pour faire [diminuer] le nombre de cas et les hospitalisations. Je rappelle aux Québécois que c’est ce soir à 20 h que le couvre-feu entre en vigueur», a indiqué sur Twitter le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Quelque 203 cas ont été recensés au Manitoba, ainsi que sept morts.

La Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick ont de leur côté rapporté respectivement 3 et 30 nouveaux cas.

En après-midi, le Canada comptabilisait 651 155 cas (+6806) et 16 795 décès (+88).

La situation au Canada:

Québec: 226 233 cas (8647 décès)

Ontario: 211 837 cas (4922 décès)

Alberta: 109 652 cas (1241 décès)

Colombie-Britannique: 56 632 cas (988 décès)

Manitoba: 26 166 cas (733 décès)

Saskatchewan: 17 474 cas (184 décès)

Nouvelle-Écosse: 1529 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 765 cas (9 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 392 cas (4 décès)

Nunavut: 266 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 102 cas

Yukon: 70 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 24 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 651 155 cas (16 795 décès)