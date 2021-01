Des manifestants interpellés par la police à Québec

Une vingtaine de manifestants ont répondu à l'appel lancé sur les réseaux sociaux pour protester contre le couvre-feu à Québec samedi en début de soirée près du musée de la civilisation.

Vers 20h, le groupe se déplaçait près du port de Québec. Les manifestants n'ont pas passé sous le radar des policiers, qui avaient pourtant prévenu qu'ils allaient être visibles et nombreux pour la première nuit du couvre-feu.

Sans surprise, la poignée de manifestants s’est fait épingler par une intervention policière. Une douzaine d’autopatrouilles a intercepté les personnes qui se trouvaient à l'extérieur après 20h. Certaines personnes ont d'ailleurs refusé de s’identifier. Ils ont donc été menottés et arrêtés.

On ignore pour l'instant si ces individus seront détenus ou s'ils recevront des constats d'infractions. Rappelons que les amendes pour les récalcitrants varient de 1000$ à 6000$.

La majorité s’est toutefois soumise aux demandes des policiers et a attendu de se faire donner une amende.

«Il faut retourner directement à la maison. La prochaine fois qu’on se fait arrêter, c’est un constat de 6000 dollars», a expliqué une personne qui a reçu une contravention.

«Si le message passe et qu’ils peuvent comprendre, ça sera ça. On a le droit de vivre nos affaires et d’avoir notre liberté.»

Malgré ces altercations, la soirée s'est bien déroulée à Québec. Les citoyens de la municipalité entendent respecter les nouvelles mesures sanitaires.

Couvre-feu | Malgré quelques incidents, nous remarquons une excellente collaboration de la population dans le respect du couvre-feu. Nous maintiendrons une présence accrue dans le but de faire respecter toutes les règles en vigueur. #COVID19 — Sûreté du Québec (@sureteduquebec) January 10, 2021

Plusieurs contraventions à Montréal

Un petit groupe de manifestants a également été aperçu dans les rues de Montréal après le début du couvre-feu. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) s'est occupé de suivre le rassemblement afin d'identifier les récalcitrants et décerner des contraventions.

Le SPVM a distribué au moins 17 constats d'infraction depuis le début du couvre-feu, a appris TVA Nouvelles. Le bilan officiel devrait être dévoilé dans les prochains jours.

Certains manifestants ont tenté de s'enfuir lorsqu'ils ont aperçu les policiers au loin. Les autorités ont toutefois réussi à les rattraper.

«Les amendes salées me font moins peur que le mensonge», a lancé un manifestant.