Trop de cas de COVID-19: les visites suspendues à l’Hôpital du Suroît et à l’Hôpital Anna-Laberge

Les visites sont suspendues depuis 13 h, samedi, à l’Hôpital du Suroît de Salaberry-de-Valleyfield et à l’Hôpital Anna-Laberge de Châteauguay en raison de la hausse du nombre de cas de COVID-19 au sein de la population de ce secteur de la Montérégie.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest a indiqué que cette interdiction temporaire des visites est aussi due à une «transmission soutenue» du virus au sein des communautés, à l’apparition d’éclosion sur certaines unités de soins et aux taux d’occupation élevés dans les deux centres hospitaliers.

Seules les visites pour des raisons humanitaires sont maintenues. On permet donc à un accompagnateur de venir à la rencontre d’une personne en fin de vie. Le décès doit être imminent dans les 48 prochaines heures pour les usagers en zones froides et dans les 24 prochaines heures pour ceux en zones chaudes. Une seule personne par jour est permise et on ne peut quitter et revenir plus tard dans la même journée.

D’autres conditions ont été établies: le père, la mère ou le tuteur légal d’une personne mineure peut se présenter dans les deux hôpitaux, à raison d’une personne à la fois. Aussi, l’accompagnateur d’une femme à l’unité mère-enfant est admis, de même qu'un visiteur à l’urgence lorsque cela est médicalement requis.

«Nous sommes conscients que cette mesure temporaire peut occasionner des désagréments, toutefois, elle est essentielle pour assurer la sécurité de tous. Sachez que cette mesure sera réévaluée quotidiennement et ajustée selon l’évolution de la situation», a-t-on indiqué dans une publication sur Facebook.