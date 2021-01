Voyage à l’étranger: un chef de police dans l'embarras

Après des politiciens et des fonctionnaires, c’est au tour d’un chef de police de l’Ontario d’être dans l’embarras à cause d’un voyage non essentiel.

Steve Tanner, qui est chef de la police régionale d'Halton, en banlieue de Toronto, a reconnu vendredi qu’il se trouve en Floride depuis la fin décembre.

Dans sa déclaration, le policier a dit regretter d’avoir contrevenu aux recommandations du gouvernement ontarien.

Le chef Tanner a été contraint de reconnaître qu’il est actuellement à l’étranger puisque son corps de police est sous la lumière des projecteurs depuis mercredi, quand l’un de ses agents est subitement décédé alors qu’il était en service.

Or, alors que ses collègues subissent cette dure épreuve, Steve Tanner ne pourra être auprès des siens pour exercer ses fonctions.

En effet, le chef de police a indiqué qu’il quittera la Floride cette fin de semaine, et ne pourra donc pas rentrer au travail de sitôt, comme il est forcé de faire une quarantaine de 14 jours après son arrivée au pays.

«Ce qui me pèse le plus, c’est que je ne peux pas être là pour soutenir mes 1000 membres, alors que nous pleurons la perte de l’un des nôtres», s’est-il excusé.

Comme le rapporte le «Toronto Sun», le président de la police régionale d'Halton, Clayton Gillis, s’est dit déçu de son chef de police, mais aussi de la commission régionale, sur laquelle siègent des élus municipaux, qui a préalablement autorisé ce voyage.

«Si les membres déterminent que sa raison d'être (en Floride) n'est pas justifiée, il y aura certainement un problème de confiance en son leadership», a déclaré Clayton Gillis, tout en réitérant sa confiance envers le chef Tanner.