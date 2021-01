Couvre-feu: quelques centaines d'amendes pour la première nuit

Quelques centaines de Québécois se sont fait prendre à l'extérieur sans raison passé 20 h, samedi, ce qui leur a valu une amende salée.

• À lire aussi: Un nombre record de cas lié aux Fêtes

• À lire aussi: «Je tiens à vous remercier pour votre solidarité»

• À lire aussi: La mesure extrême du couvre-feu fonctionnera-t-elle?

À elle seule, la Sûreté du Québec a annoncé, dimanche matin, avoir distribué plus de 150 constats d'infraction pour non-respect du couvre-feu, en vigueur de 20 h à 5 h.

«Au cours de la soirée et de la nuit, les policiers sont intervenus à une vingtaine d’endroits ciblés dans différentes municipalités en lien avec le non-respect des règles. À part quelques incidents, une excellente collaboration de la population a été remarquée», a souligné la police provinciale par communiqué.

Dès samedi soir, les corps policiers de Montréal et Québec ont aussi donné des contraventions en lien avec des manifestations.

À Montréal, 84 personnes ont reçu un constat d’infraction pour non-respect du couvre-feu et, de ce nombre, 17 personnes ont été épinglées en lien avec un petit rassemblement visant à s'opposer aux nouvelles règles sanitaires.

À Québec, une vingtaine de manifestants rassemblés au Vieux-Port ont subi le même sort en début de soirée.

Rappelons que l'amende prévue au décret en cas de violation du couvre-feu peut osciller entre 1000 et 6000 $, plus les frais, ce qui représente donc un montant minimal de 1546 $.

Du côté de Trois-Rivières, quelques citoyens ont répondu à l'appel à manifester répandu dans plusieurs villes. Ceux-ci, réunis au parc Lambert à 19 h 30, ont toutefois décidé de rentrer à la maison après avoir discuté avec des policiers et n'ont donc pas reçu de constat d'infraction.

Cependant, la police locale a souligné que 11 personnes se sont fait prendre à violer le couvre-feu sans justification, ce qui leur a valu une amende.

Du côté de Gatineau, la police de la ville a annoncé sur Twitter avoir remis 21 constats d’infraction pour non-respect du couvre-feu ainsi que 4 constats pour rassemblement interdit. Aussi, 19 avertissements ont été remis, et au total, 441 vérifications ont été faites au courant de la soirée.

À Saguenay, la police a affirmé, dimanche matin, avoir déjà remis quatre contraventions au cours de la nuit de samedi à dimanche.

De plus, cinq citoyens ont reçu des constats pour s'être rassemblés illégalement dans une résidence privée, a souligné le corps policier.

En Montérégie, le Service de police de Châteauguay a remis six constats d’infractions et est intervenu auprès de 143 véhicules et 161 citoyens.