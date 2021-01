EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plusieurs mois.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 14h

PLANÉTAIRE

Cas: 89 960 893

Morts: 1 931 083

Rétablis: 49 881 327

ÉTATS-UNIS

Cas: 22 227 722

Morts: 373 022

CANADA

Québec: 228 821 cas (8 686 décès)

Ontario: 211 837 cas (4922 décès)

Alberta: 110 641 cas (1272 décès)

Colombie-Britannique: 56 632 cas (988 décès)

Manitoba: 26 166 cas (733 décès)

Saskatchewan: 17 803 cas (191 décès)

Nouvelle-Écosse: 1529 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 765 cas (9 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 392 cas (4 décès)

Nunavut: 266 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 102 cas

Yukon: 70 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 24 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 655 061 cas (16 872 décès)

13h50 | Des mandats de grève possibles d’ici la fin janvier, menace la CSQ

Alors que se poursuivront les négociations entre le gouvernement et la fonction publique au courant de 2021, la Centrale syndicale du Québec (CSQ) prévient que «le ras-le-bol et la colère» de ses 125 000 membres pourrait se traduire en des mandats de grève d’ici la fin janvier.

Pour la présidente de la CSQ, Sonia Éthier, l’année 2021 représente une opportunité pour le gouvernement Legault de faire «le choix de bien traiter celles et ceux qui préparent l'avenir des élèves et des étudiants et qui prennent soin des personnes malades et souffrantes», a-t-elle statué dimanche.

13h03 | Couvre-feu: quelques centaines d'amendes pour la première nuit

Quelques centaines de Québécois se sont fait prendre à l'extérieur sans raison passé 20 h, samedi, ce qui leur a valu une amende salée.

À elle seule, la Sûreté du Québec a annoncé, dimanche matin, avoir distribué plus de 150 constats d'infraction pour non-respect du couvre-feu, en vigueur de 20 h à 5 h.

«Au cours de la soirée et de la nuit, les policiers sont intervenus à une vingtaine d’endroits ciblés dans différentes municipalités en lien avec le non-respect des règles. À part quelques incidents, une excellente collaboration de la population a été remarquée», a souligné la police provinciale par communiqué.

12h56 | «Il faut rassurer les gens et protéger les travailleurs»

Quelle est la stratégie de Québec concernant la protection du personnel de la santé face à la COVID-19 ?

La Fédération interprofessionnelle de la Santé (FIQ) qui regroupe de nombreux professionnels, dont des infirmières considère qu’actuellement, rien n’est vraiment clair dans la lutte actuelle contre le virus, malgré des mois de pandémie.

Pendant le temps des Fêtes, notamment, Québec a annoncé qu’il changeait de stratégie dans l’attribution de doses de vaccins.

«Le 31 décembre, on a vu une sortie d’une gestionnaire à Québec avec un communiqué du gouvernement qui était quand même anémique et qui venait dire que la stratégie de vaccination allait changer et que tous les gens qui avaient des rendez-vous pour la deuxième dose [étaient déplacés.] On se rappelle l’importance qu’on accordait à la deuxième dose, et là tout à coup, la deuxième dose avait moins son importance», déplore la présidente de la FIQ, Nancy Bédard en entrevue à LCN.

11h38 | François Legault salue les policiers

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA NOUVELLES / AGENCE QMI

Le premier ministre François Legault a félicité les policiers et les Québécois, dimanche matin, au lendemain de la première nuit de couvre-feu au Québec.

«Je veux saluer le travail exemplaire des policiers à la grandeur du Québec», a d’abord indiqué M. Legault en assurant, sur sa page Facebook, avoir «observé avec beaucoup d’attention ce qui s’est passé hier soir avec le couvre-feu».

11h30 | «On n’a pas encore fait le maximum»

Le retour attendu des enfants dès demain dans les écoles primaires du Québec devrait avoir pour conséquences une augmentation de cas de COVID-19 dans la province, malgré certaines nouvelles mesures mises de l’avant dans les établissements scolaires.

«On risque de voir une recrudescence des cas. C’est une décision calculée, c’est un risque calculé, parce qu’on estime que l’effet délétère au niveau des enfants de ne pas retourner à l’école est plus important que le risque d’augmenter le nombre de cas», explique en entrevue au Québec Matin la Dre Cécile Tremblay, microbiologiste-infectiologue au CHUM.

Les pédiatres avaient notamment dénoncé fortement au cours des derniers confinements la fermeture des écoles et les effets néfastes qu’elle engendrait sur les enfants, d’un point de vue social, psychologique et académique.



11h | 2588 nouveaux cas au Québec

Le Québec rapporte 2588 cas supplémentaires et 39 décès, portant le total à 228 821 personnes infectées et 39 décès depuis le début de la pandémie.

Hier, la province a recensé plus de 3000 cas pour la première fois.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 10 JANVIER 2021

- 228 821 personnes infectées (+2588)

- 8686 décès (+39)

- 1380 personnes hospitalisées (-12)

- 203 personnes aux soins intensifs (-3)

- 195 663 personnes sont rétablies

- Les prélèvements réalisés le 8 janvier s’élèvent à 35 114, pour un total de 5 195 725

- 9 264 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 84 387

10h01 | Couvre-feu: quatre contraventions remises à Saguenay

Quelques citoyens de Saguenay ont appris à la dure, au cours de la nuit, que leur service de police n'entendait pas rigoler avec le couvre-feu imposé par Québec.

Артем Константинов - stock.adobe.com

9h22 | «Je tiens à vous remercier pour votre solidarité»

La ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault remercie les Québécois d’avoir respecté le couvre-feu, entré en vigueur hier soir à 20h.

Les Québécois ont respecté le couvre-feu, hier soir, pour casser la deuxième vague. Je tiens à vous remercier pour votre solidarité. Nous le faisons pour nos travailleurs de la Santé et pour protéger la vie de nos personnes vulnérables. Merci. — Geneviève Guilbault (@GGuilbaultCAQ) January 10, 2021

9h14 | La mesure extrême du couvre-feu fonctionnera-t-elle?

La mise en place du couvre-feu et des nouvelles mesures de confinement ne devraient pas avoir un impact avant deux semaines dans la province, et ce, seulement si les Québécois les respectent.

8h54 | Soirée calme dans les épiceries et pharmacies

L’ambiance était calme dans les épiceries quelques heures avant le couvre-feu alors que certains redoutaient cohues et files d’attente de dernière minute en raison des heures réduites.

Photo Jérémy Bernier

8h27 | Un an après, le casse-tête des origines de la COVID-19 se complique

D’abord la panique en Chine, puis l’opacité du système communiste, enfin les accusations de Donald Trump: un an après la mort de la première victime de la COVID-19, la politisation de l’épidémie éloigne les chances de connaître un jour l’origine du virus.

AFP

8h02 | Le retour des primes COVID exigé par Québec solidaire

Le responsable solidaire en matière de Travail, Alexandre Leduc, a réclamé dimanche matin le retour des primes COVID pour les employés des grandes chaînes, sur le modèle établi au printemps dernier.

AFP

6h50 | France: huit nouveaux départements avancent l'heure du couvre-feu

Huit nouveaux départements en France avancent dimanche leur couvre-feu à 18h00, une mesure contestée mais jugée nécessaire pour tenter d'éviter un rebond de l'épidémie de COVID-19 alors que la circulation du nouveau variant britannique inquiète.

6h29 | Seychelles: début de la campagne de vaccination, une première en Afrique

Le président des Seychelles et plusieurs dizaines de personnalités se sont fait vacciner dimanche contre la COVID-19, faisant de l'archipel de l'océan Indien le premier pays d'Afrique à lancer sa campagne de vaccination, a constaté un journaliste de l'AFP.

AFP

5h50 | Coronavirus: l’Allemagne dépasse les 40 000 morts, le pire reste à venir selon Merkel

Le nombre total de décès provoqués par le coronavirus en Allemagne a franchi dimanche le seuil des 40 000, a annoncé l’institut de veille sanitaire Robert Koch (RKI), et la chancelière Angela Merkel a prévenu que les prochaines semaines seront « la phase la plus dure de la pandémie ».

AFP

5h23 | Six constats d’infractions remis à Châteauguay

Les policiers du Service de police de Châteauguay (SPC) ont remis six constats d’infractions au couvre-feu samedi soir, après être intervenus auprès de 143 véhicules et 161 citoyens.

5h21 | COVID-19: une crise mondiale en 12 moments clés

Du premier mort officiel en Chine, le 11 janvier 2020, aux espoirs apportés par les vaccins, un an plus tard, retour sur la pandémie de COVID-19 en 12 moments clés.

Photo Adobe stock

5h13 | Couvre-feu au Québec: le grand privilège... d'avoir un chien

Les rares propriétaires de chiens croisés samedi soir dans les rues désertées ont reconnu se sentir privilégiés de pouvoir promener leur animal après 20 h.

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTR

5h12 | Un nombre record de cas lié aux Fêtes

La province a entamé samedi son couvre-feu au moment où un Québécois sur 1000 a succombé à la COVID-19 et que 3127 nouveaux cas ont été dénombrés, un record que des spécialistes associent aux visites du congé de Noël.

Photo Didier Debusschere

5h04 | PHOTOS | Comme une ville abandonnée

Rues désertes, parcs plongés dans le noir, commerces fermés plus tôt et contrôles policiers importants... les municipalités du Québec se sont transformées en villes fantômes pour cette première nuit marquée par l’entrée en vigueur du couvre-feu.