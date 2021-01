La Terre a tourné plus rapidement en 2020

2020 a réellement été une année pas comme les autres. En plus de devoir composer avec une pandémie mondiale qui a affecté toutes les sphères de la vie humaine sur Terre, la planète a aussi enregistré une accélération de sa rotation au cours de 28 journées distinctes.

Ces 28 jours les plus rapides jamais enregistrés, depuis 1960, se sont tous déroulés l’année dernière, rapporte le site de vulgarisation scientifique Live Science.

La Terre a donc effectué ses révolutions autour de son axe quelques millisecondes plus rapidement que la moyenne.

Le phénomène n’a rien d’alarmant. La rotation de la planète varie légèrement régulièrement, en raison des variations de la pression atmosphérique, des vents, des courants océaniques et du mouvement du noyau.

Ces variations vont surtout affecter les chronométreurs internationaux, qui utilisent des horloges atomiques ultra-précises pour mesurer le temps universel coordonné (UTC) avec lequel chacun règle ses horloges.

Lorsque l'heure astronomique, définie par le temps qu'il faut à la Terre pour effectuer une rotation complète, se distancie de l'UTC de plus de 0,4 seconde, il faut faire un ajustement.

Jusqu'à présent, ces ajustements ont consisté à ajouter une seconde intercalaire à l'année fin juin ou décembre, permettant d’ajuster le temps astronomique et le temps atomique.

Depuis 1972, les scientifiques ont ajouté des secondes intercalaires environ tous les 18 mois, en moyenne, selon le National Institute of Standards and Technology (NIST).

Le dernier ajout est survenu en 2016, lors du réveillon du Nouvel An à 23 heures, 59 minutes et 59 secondes. Une seconde intercalaire supplémentaire a été ajoutée.

Retirer une seconde ?

Cependant, la récente accélération de la rotation de la Terre amène les scientifiques à parler pour la première fois d'un saut de seconde négatif.

Au lieu d'ajouter une seconde, ils devront peut-être en soustraire un.

En effet, la durée moyenne d'un jour est de 86400 secondes, mais un jour astronomique en 2021 sera en moyenne 0,05 milliseconde plus court. Au cours de l'année, cela ajoutera un décalage de 19 millisecondes dans le temps atomique.

«Il est tout à fait possible qu'une seconde intercalaire négative soit nécessaire si le taux de rotation de la Terre augmente encore, mais il est trop tôt pour dire si cela est susceptible de se produire», a déclaré au Telegraph le physicien Peter Whibberley du Laboratoire national de physique au Royaume-Uni.

«Il y a aussi des discussions internationales sur l'avenir des secondes intercalaires, et il est également possible que la nécessité d'une seconde intercalaire négative pousse la décision à mettre fin aux secondes intercalaires pour de bon.»

L'année 2020 a déjà été plus rapide que d'habitude, astronomiquement parlant.

La Terre a battu 28 fois le précédent record du jour astronomique le plus court, établi en 2005, précise Live Science.

Le jour le plus court de cette année, le 5 juillet, a vu la Terre effectuer une rotation de 1,0516 millisecondes plus rapide que 86 400 secondes. Le jour le plus court de 2020 était le 19 juillet, lorsque la planète a effectué un tour de 1,4602 millisecondes plus rapide que 86400 secondes.