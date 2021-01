Le Québec parmi les provinces qui ont le plus vacciné

Le Québec était, dimanche après-midi, une des provinces canadiennes qui possédait le meilleur taux de vaccination au pays en termes de pourcentage des doses reçues, selon des calculs effectués par le site covid19tracker.ca.

Depuis le début de la campagne de vaccination, le Québec a administré un peu plus de 73 % des doses obtenues. En date de dimanche après-midi, 84 387 des 115 375 doses ont été administrées à la population.

Notons cependant que le Québec a décidé de ne pas garder en réserve la deuxième dose destinée aux personnes déjà vaccinées dans le but d'accélérer sa campagne de vaccination. Le Québec a été au premier rang pendant une partie de la journée, mais a été dépassé en début de soirée par l’Alberta.

L’Alberta arrive donc au premier rang. Elle a utilisé plus de 75 % de ses 59 800 doses. C’est donc dire que 44 994 doses ont été utilisées dans les dernières semaines.

C’est la Colombie-Britannique, province où le premier cas de COVID a été détecté au pays l’an dernier, qui arrive au troisième rang. Ce sont 46 259 des 71 200 (près de 65 %) des doses qui ont été écoulées.

De son côté, l’Ontario est la province canadienne qui a administré le plus grand nombre de vaccin, soit 113 246 depuis le début de sa campagne de vaccination. Toutefois, en termes de pourcentage, la province la plus populeuse du pays arrivait au cinquième rang avec près de 58% des doses utilisées. L’Ontario possède 196 125 doses du vaccin contre la COVID-19, faisant d’elle la province ayant obtenu le plus de doses.

Cependant, il est important de rappeler que le vaccin est distribué aux provinces en fonction du prorata de sa population.

En Atlantique, c’est à l’Île-du-Prince-Édouard que l’on vaccine le plus. Un peu plus de 59 % des doses ont été administrées (3600 sur 6075) en date de dimanche.

Le Nouveau-Brunswick (près de 45 %), Terre-Neuve-et-Labrador (près de 22%) et la Nouvelle-Écosse (plus de 20%) suivent dans l’ordre.

Pour sa part, le Manitoba a utilisé plus de 33 % des 25 825 doses qui lui ont été envoyées, faisant en sorte que 8674 doses ont été administrées.

Enfin, le Yukon, les Territoires-du-Nord-Ouest et le Nunavut ont respectivement injecté 4 %, 2% et 0,5 % des doses reçues jusqu’ici.

Précisons par ailleurs que le nombre de doses administrées dans les provinces et territoires ne correspond pas forcément au nombre de personnes inoculées puisque chaque individu doit éventuellement recevoir deux injections du vaccin.

En tout, le Canada a reçu 545 250 doses des vaccins commandés et en a utilisé près de 58% en moyenne (319 938).

Les statistiques sur la vaccination sont compilées le site covid19tracker.ca, fondé par un étudiant de l’Université de la Saskatchewan. Les données utilisées proviennent des données officielles des gouvernements provinciaux.