Le retour des primes COVID exigé par Québec solidaire

Le responsable solidaire en matière de Travail, Alexandre Leduc, a réclamé dimanche matin le retour des primes COVID pour les employés des grandes chaînes, sur le modèle établi au printemps dernier.

«Contrairement à la plupart des commerces, les ventes et les profits des grandes chaînes se portent très bien depuis le début de la pandémie. Ce n’est pas le cas de leurs employés, qui sont exposés tous les jours à la COVID-19 pour un salaire de misère», a ainsi affirmé par communiqué le député d’Hochelaga-Maisonneuve.

«Face au prolongement du confinement, ils méritent d’être payés à la hauteur de leur contribution. C’est la moindre des choses», a-t-il continué.

Le député solidaire a également déploré le refus du gouvernement Legault concernant l’augmentation du salaire minimum à 15 $/h.

«40 cents de plus, c’est une insulte qui montre toute la déconnexion du gouvernement de la réalité des travailleurs et des travailleuses essentiels en 2021. L’économie québécoise roule sur du “cheap labour” et la CAQ applaudit !», a conclu M. Leduc.