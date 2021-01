Neuf joueurs du CH soumis au ballottage

Les Canadiens ont soumis aujourd'hui les neuf joueurs suivants au ballottage de la LNH:



The Canadiens placed nine players on NHL waivers today:



B. Baddock

A. Belzile

J. Blandisi

L. Dauphin

J. Weal



N. Juulsen

G. Olofsson

X. Ouellet



C. Lindgren