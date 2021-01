COVID-19: des voyageurs pourront toucher des fonds fédéraux pour la quarantaine

Les voyageurs qui font des demandes de prestation d’aide à leur retour au pays parce qu’ils doivent s’isoler en raison de la COVID-19 pourront toucher de l’argent du gouvernement fédéral si la période visée était avant le 3 janvier dernier.

Même si le premier ministre Justin Trudeau a dit que les voyageurs ne pourraient pas obtenir les 1000 $ octroyés en vertu de la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE), les changements législatifs pour empêcher les voyageurs d’en profiter ne sont rétroactifs qu’au 3 janvier.

Ces modifications ont été présentées lundi par la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough.

Ainsi, «les demandeurs devront indiquer s'ils étaient en isolement ou en quarantaine en raison d'un voyage à l'étranger», a fait savoir son ministère par communiqué, lundi.

«Au cours des prochaines semaines, l'ARC [Agence du revenu du Canada] retardera le traitement des demandes des personnes qui sont en isolement ou en quarantaine à la suite d'un voyage à l'étranger, et ce, jusqu'à ce que le processus législatif soit achevé, le but étant de faire en sorte que les personnes qui reçoivent la prestation satisfont aux plus récents critères d'admissibilité», a-t-il ajouté.

Ottawa a réitéré que la PCMRE avait été créée pour permettre aux travailleurs atteints de la COVID-19 ou qui ont été exposés au virus de prendre un congé de maladie payé. Cette prestation ne visait pas à dédommager les voyageurs qui devaient se mettre en quarantaine obligatoire à leur retour au pays.

«La prestation ne visait pas à encourager les Canadiens à désobéir aux lignes directrices de la santé publique et celles liées aux voyages à l'étranger. Nous avons entendu les Canadiens; à ce titre, nous resserrons les critères d'admissibilité pour nos prestations de la relance liées à la COVID», a affirmé la ministre Carla Qualtrough par communiqué.

Elle a souligné que les Canadiens ne devraient pas se rendre à l’étranger pour des raisons non essentielles en raison de la pandémie de COVID-19.