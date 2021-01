Quelle incidence aura le couvre-feu sur le nombre de cas?

Le couvre-feu en vigueur pour les quatre prochaines semaines aura-t-il un majeur sur le nombre de cas au Québec? Les spécialistes disent que c'est une mesure additionnelle devant la pandémie qui est hors contrôle.

«Souvent, les rassemblements se font en soirée parce que souvent de jour on travaille ou on est à l’école. En disant aux gens vous ne pouvez plus bouger à partir de 20h, ça limite cette envie», affirme la Dre Caroline Quach.

Selon elle, le message du gouvernement avec cette mesure est d’inciter la population à arrêter de prendre la pandémie à la légère.

Même son de cloche pour l’épidémiologiste Gaston De Serres qui espère que ce sera une sonnette d’alarme pour certains.

«On n’est pas dans une situation normale, on est dans une situation dramatique au point où on doit faire quelque chose d’aussi important que d’instaurer un couvre-feu», explique-t-il.

«Tout ce qu'on fait, c'est parce qu'on a peur d'être dépassé dans le système de santé, on a peur de manquer de lits de soins intensifs», explique le Dr Karl Weiss, microbiologiste et infectiologue à l’Hôpital général juif.

En France, le couvre-feu, qui débute à 18h, s'applique actuellement à certains départements. Le 17 octobre dernier, il a été imposé dans certaines grandes villes comme Paris et Marseille. 10 jours plus tard, les cas et les hospitalisations ont commencé à diminuer à ces endroits.

Malgré tout, on ne peut pas isoler le couvre-feu des autres mesures prises, comme la limitation des rassemblements.

«On espère pouvoir avoir notre bouffée d'air et sortir de ce marasme au début du mois de février, à la mi-février et certainement avoir un printemps qui sera bien meilleur que ce qu'on a connu», conclut le Dr Weiss.