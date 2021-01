Record d’infections dans les milieux de travail

Le nombre de cas de COVID-19 déclarés dans les milieux de travail a connu une hausse marquée pendant les Fêtes pour atteindre un sommet jamais vu depuis qu’ils sont comptabilisés.

C’est ce que rapporte l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) dans son rapport hebdomadaire sur les éclosions dans les entreprises pour la semaine du 27 décembre 2020 au 2 janvier 2021.

«Pour la première fois depuis le début de la vigie, un nombre important de nouveaux cas confirmés s’est ajouté (499 cas contre 266 lors de la semaine précédente) et ce, dans 155 des 352 milieux de travail avec une situation d’éclosion en cours», y précise l’organisme gouvernemental.

Plus précisément, les secteurs où ont été répertoriés le plus de nouveaux cas sont ceux des centres de distribution de marchandises (+ 103 cas), de la culture mixte de fruits et légumes (+ 57 cas), du laminage, moulage et extrusion de métaux non ferreux (+ 14 cas) et du camionnage de marchandises (+ 15 cas).

Par ailleurs, après une légère baisse du nombre de milieux en situation d’éclosion enregistré pendant le temps des fêtes, ceux-ci sont passés de 670 à 728 pour la semaine du 27 décembre au 2 janvier 2021 (+ 58, soit + 9 %).

À noter, ces nouvelles infections ont été déclarées avant l’entrée en vigueur de nouvelles mesures de confinement au Québec, dont l’imposition d’un couvre-feu à compter du 9 janvier dernier.

Les secteurs manufacturiers et de la construction doivent toutefois rester ouverts, ce qui a mené à plusieurs critiques, notamment de la part des partis d’oppositions à l’Assemblée nationale.

«Pendant qu’on restreint les déplacements des individus au quotidien, on laisse ouverts les secteurs manufacturiers et de la construction, pourquoi? Pourtant, c’est documenté que le secteur manufacturier est un secteur important d’éclosions», avait notamment dénoncé le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, en entrevue, jeudi dernier.