Trudeau convie son conseil des ministres à une retraite virtuelle

Le conseil des ministres du gouvernement de Justin Trudeau tiendra, dans les prochains jours, une retraite virtuelle sur la vaccination contre la COVID-19 et la relance économique.

«Pendant que le Canada poursuit sa lutte contre la pandémie mondiale de COVID-19 et ses répercussions, la retraite [...] sera une excellente occasion de discuter des prochaines étapes pour protéger les Canadiens et bâtir un pays meilleur, plus résilient et plus inclusif pour tous», a déclaré le premier ministre, lundi, par voie de communiqué.

La première séance aura lieu mardi, a indiqué son bureau en annonçant le rendez-vous virtuel. Les discussions se poursuivront ensuite sur trois autres jours, soit les 14, 18 et 21 janvier.

«Le premier ministre et ses ministres discuteront des façons de poursuivre la collaboration avec les provinces, les territoires et des partenaires autochtones et de la santé publique dans le but d’immuniser autant de Canadiens que possible dans les meilleurs délais, et ce, tout en accordant la priorité aux personnes les plus à risque afin de sauver des vies», a-t-on précisé en ajoutant que la question des contrôles à la frontière sera aussi au menu.

On promet aussi de discuter de la relance économique à plus long terme et de lutte aux changements climatiques.

Cette retraite du conseil des ministres, bien qu’elle soit virtuelle, survient à un moment où des élections fédérales pourraient très bien être déclenchées aussi tôt que ce printemps.

En septembre dernier, l'équipe du gouvernement minoritaire de Justin Trudeau s'était réunie pour une retraite en personne avant que la deuxième vague de COVID-19 ne prenne vraiment son élan. La nouvelle réunion au sommet annoncée lundi sera certainement l'occasion de parler de l'éventuel dépôt du prochain budget fédéral, le premier depuis le printemps 2019.