Corey Perry et Michael Frolik demeurent à Montréal

Les attaquants Corey Perry et Michael Frolik n’ont pas trouvé preneur au ballottage, mardi, de sorte qu’ils demeureront avec le Canadien de Montréal.

«On a amené ces gars-là pour apporter de la profondeur à l’équipe. Quand tu peux les garder, c’est certainement du positif pour notre groupe», a réagi l’entraîneur-chef Claude Julien, mardi, au cours de son pointe de presse.

Perry et Frolik avaient été rendus disponibles la veille par le Tricolore, qui avait par ailleurs perdu le défenseur Noah Juulsen au profit des Panthers de la Floride, lundi.

Vu qu’ils n’ont pas été réclamés, Perry et Frolik ont été assignés à l’équipe de réserve composée de cinq joueurs. Charlie Lindgren, Ryan Poehling et Cale Fleury la complètent.

Les 15 autres joueurs qui s'entraînaient avec le CH jusqu'ici ont pour leur part été rétrogradés dans la Ligue américaine, avec le Rocket de Laval.

«Cale Fleury a connu un bon camp. L’objectif est de donner de l’expérience à un jeune comme lui pour l’instant et à Ryan Poehling aussi», a expliqué Julien, estimant qu’il est possible que ces joueurs soient éventuellement rétrogradés à la Ligue américaine pour qu’ils puissent jouer plus tard cette saison.

Le Tricolore doit amorcer sa saison régulière en visitant les Maple Leafs de Toronto, mercredi.

«On espère mettre un sourire dans le visage des partisans», a souhaité Julien, conscient que la population a particulièrement hâte que la saison commence en cette période de pandémie de COVID-19 et de confinement.

Quatre joueurs bouclent leurs valises

Ailleurs dans la Ligue nationale de hockey, quatre patineurs ont été réclamés au ballottage, mardi. Le gardien Anton Forsberg passe ainsi des Oilers d’Edmonton aux Hurricanes de la Caroline, tandis que l’ailier Rudolfs Balcers quitte les Sénateurs d’Ottawa pour se retrouver chez les Sharks de San Jose. De leur côté, les Jets de Winnipeg ont perdu Eric Comrie et Luca Sbisa, qui évolueront respectivement avec les Devils du New Jersey et les Predators de Nashville.

Les Québécois Frédérik Gauthier (Coyotes de l’Arizona), Samuel Morin (Flyers de Philadelphie) et Mathieu Perreault (Jets) n’ont pas été réclamés.