Couche-Tard s'intéresse à Carrefour

Toujours encline à l'idée de réaliser des emplettes à l'étranger, Alimentations Couche-Tard s'intéresse maintenant au géant français des épiceries Carrefour, qui dispose de quelque 12 000 points de vente dans le monde.

Le géant lavallois a confirmé, par communiqué, avoir initié des «discussions exploratoires avec Carrefour SA (Paris : CA) en vue d'un potentiel rapprochement amical entre les deux entreprises, dont les termes sont encore en discussion».

«Il n'y a aucune certitude à ce stade que ces discussions exploratoires déboucheront sur un accord ou une opération», a toutefois mentionné l'entreprise.

De son côté, Carrefour a aussi confirmé avoir été approché «amicalement» par Couche-Tard pour des discussions «très préliminaires», selon des informations de l'AFP.

Les deux entreprises ont reconnu avoir entamé des discussions après la publication d'un article de Bloomberg à ce sujet.

Advenant que Couche-Tard décide bel et bien de se porter acquéreur de Carrefour, il s'agirait d'un changement de stratégie marquant. L'entreprise lavalloise est surtout connue pour ses dépanneurs et stations-service, tandis que Carrefour se spécialise dans la vente d'aliments, incluant dans des milliers de supermarchés et des centaines d'hypermarchés, bien loin du modèle d'affaire de Couche-Tard.

Il s'agirait aussi d'un immense investissement. Couche-Tard vaut environ 36 milliards $ US, contre 15,4 milliards $ US pour Carrefour, selon Bloomberg.

À l'image de son interlocutrice québécoise, l'entreprise française est active sur le marché des acquisitions. Elle a récemment conclu, le 31 décembre, l'achat de 224 magasins de proximité situés à Taïwan.

Concentré avant tout en France et en Europe, Carrefour est aussi très présent en Amérique latine. Elle possède quelque 3400 supermarchés dans le monde, dont plus de 2800 en Europe, en plus de près de 7200 magasins de proximité, là encore majoritairement situés sur le Vieux-Continent.