Défi 28 jours sans alcool: Fabien Cloutier et Julie Ringuette s’affrontent à TVA

Afin de convaincre les Québécois d’intégrer leur équipe pour relever le Défi 28 jours sans alcool cette année, Fabien Cloutier et Julie Ringuette se livreront bataille le temps de «28 jours ensemble», une émission spéciale que diffusera TVA le dimanche 31 janvier, à 21 h.

Les comédiens et animateurs tenteront alors de relever plusieurs défis amusants, espérant du même coup convaincre le plus grand nombre de téléspectateurs de se rallier à eux.

Tournée à La Scena, dans le Vieux-Port de Montréal, l’émission sera bonifiée par diverses prestations musicales, des numéros de danse et des témoignages de personnalités ayant déjà surmonté le Défi 28 jours sans alcool. Des recettes de mocktails y seront également dévoilées.

En plus des deux têtes d’affiche, Mélissa Bédard, Sébastien Benoît, Marc Hervieux, André-Philippe Gagnon, Jean-Marc Généreux ainsi que d’autres invités se retrouveront pour faire oeuvre utile.

«Cette soirée rassembleuse, au déroulement intéressant et inattendu, va à la fois divertir et sensibiliser le public à une cause qui nous tient tous à cœur», laisse savoir dans un communiqué Nathalie Fabien, directrice principale, chaînes et programmation, au Groupe TVA.

La prochaine édition du Défi 28 jours sans alcool, lancé par la Fondation Jean-Lapointe, sera la huitième. Elle se tiendra du 1er au 28 février.