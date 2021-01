Des commerçants de Sherbrooke innovent dans la vente virtuelle

Maintenant que les commerces peuvent offrir la cueillette au volant, le magasinage virtuel se développe et des commerçants de Sherbrooke ont décidé d’innover pour se démarquer des géants comme Amazon, en offrant des conseils en magasin par discussion vidéo.

Alors que plusieurs Québécois profitent du confinement pour apprendre à jouer d’un instrument de musique, Paul Lavigne, propriétaire de Plav Audio, cherchait un moyen efficace de répondre à la demande.

«Je trouve que les boutiques en ligne traditionnelles où les gens font leur achat en un clic, on ne peut pas bénéficier de l’expertise d’un professionnel. Alors j’ai décidé d’offrir à mes clients l’opportunité d’avoir une discussion vidéo avec mes vendeurs, qui peuvent conseiller et accompagner les clients de façon personnalisée», a-t-il ainsi expliqué.

Une fois la vente effectuée, le client paie à distance par carte de crédit et vient récupérer son achat à la porte de la boutique, sans mettre le pied à l’intérieur.

Le magasin d’articles de sports Éconosports de Sherbrooke offre lui aussi la discussion vidéo client-vendeur, en plus d’échanges par message texte avec des photos.

«Par exemple, un client nous a écrit pour un manteau d’hiver pour son garçon en mentionnant ce qu’il recherchait. Je lui ai envoyé les photos de trois modèles avec la description et le prix. Il pourra choisir et s’il a des questions je pourrai lui répondre», a mentionné le gérant du magasin, Sébastien Massé.

Mercredi matin à 10 h, il y avait déjà une dizaine de commandes prêtes à être cueillies à la porte du magasin.

«Les gens répondent très bien, se réjouit le copropriétaire Dominic Lessard. C’est beaucoup de travail pour nos employés, mais ça nous permet de faire des belles ventes.»

Et les commerçants de Sherbrooke sont invités jeudi à participer à une rencontre virtuelle organisée par Pro-Gestion Estrie pour développer cette initiative.

«On ne veut pas que les entrepreneurs prennent un mois à s’organiser. On veut que le déploiement soit rapide pour qu’ils puissent être efficace le plus rapidement possible dans cette nouvelle réalité, qui on l’espère, sera de courte durée», a indiqué le directeur général de Pro-Gestion Estrie, Charles-Olivier Mercier.