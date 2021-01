Des élus américains contaminés après l'assaut au Capitole

Un troisième élu démocrate a annoncé mardi avoir été testé positif au coronavirus après sa mise à l'abri dans une salle avec d'autres parlementaires ayant refusé de porter un masque pendant l'assaut sur le Capitole.

• À lire aussi: Une élue démocrate positive à la COVID-19 après les violences au Capitole

• À lire aussi: Trump évoque la colère de ses partisans

• À lire aussi: L'appel de trumpistes à manifester devant le siège de Twitter fait un flop

«Malheureusement, j'ai reçu un résultat positif à un test du Covid-19», a révélé sur Twitter l'élu démocrate à la Chambre des représentants, Brad Schneider.

«Mercredi dernier, après avoir échappé de justesse à une foule hargneuse incitée à attaquer le Capitole et ses occupants par le président des États-Unis, j'ai dû passer plusieurs heures dans un lieu sécurisé, mais confiné avec des dizaines d'autres membres du Congrès», a-t-il raconté.

«Plusieurs élus républicains dans la pièce ont catégoriquement refusé de porter un masque», a-t-il dénoncé.

Deux autres députées démocrates, Pramila Jayapal et Bonnie Watson Coleman, qui étaient confinées dans la même pièce du Congrès, ont appris lundi qu'elles avaient été testées positives au Covid-19.

«Beaucoup de républicains persistaient à refuser de prendre les précautions minimums contre le Covid-19 et porter un simple masque dans une salle surpeuplée en pleine pandémie, provoquant un événement super-propagateur en plus d'une attaque de terrorisme intérieur», a expliqué Mme Jaypal qui s'est volontairement placée en quarantaine.

«Le temps passé dans la salle a duré plusieurs heures et plusieurs républicains ont non seulement refusé de porter un masque, mais se sont moqués des collègues et du personnel qui leur en proposaient», a-t-elle détaillé dans un communiqué. Pour elle, ces députés ont manifesté «une stupidité égoïste» et ne devraient pas revenir siéger.

Bonnie Watson Coleman, 75 ans, pense aussi avoir été exposée pendant «la mise en sécurité dans le bâtiment du Capitole à cause des émeutes insurrectionnelles» mercredi dernier, a précisé un communiqué de son bureau.

Le médecin du Congrès, Brian Monahan, a averti ce week-end les représentants qu'ils pouvaient avoir été exposés au virus durant leur mise à l'abri.

Un représentant républicain, Jake LaTurner, avait annoncé avoir été testé positif au virus mercredi soir, juste après l'attaque du Capitole par des partisans du président sortant Donald Trump qui voulaient empêcher la certification de la victoire du président élu Joe Biden.

Les États-Unis sont le pays le plus touché par la pandémie de Covid-19, avec plus de 377 000 décès.