Éclosions dans deux urgences de Montréal

L’urgence de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont et celle de l’Hôpital Santa Cabrini, dans l’est de Montréal, sont aux prises avec une éclosion de la COVID-19.

Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal invite la population à éviter ces deux salles d’urgence, même si les services y sont maintenus.

«Le grand nombre de personnes à l'urgence fait en sorte que nous avons de plus en plus de difficulté à mettre en place des mesures de distanciation sociale et de prévention et un contrôle des infections adéquates», explique la Dre Martine Leblanc, directrice des Services professionnels au CIUSSS-EMTL, par voie de communiqué.

Le CIUSSS remarque une hausse du nombre de patients infectés à la COVID-19 dans ses salles d’urgence.

«Nous constatons un nombre important de personnes atteintes de la COVID-19 qui se présentent à nos salles d’urgence depuis plusieurs semaines en raison de la contagion communautaire actuelle dans l'est de Montréal», indique la Dre Leblanc.

Les éclosions répertoriées dans certaines unités posent aussi problème. À l'Hôpital Mainsonneuve-Rosemont, on recense 8 usagers et 15 employés infectés par la COVID-19 répartis sur 6 unités. À l'Hôpital Santa Cabrini, on compte 5 usagers et 5 employés atteints du virus dans 4 unités.

«Les nombres d’éclosions sur les unités d’hospitalisation sont aussi en augmentation ce qui limite la possibilité d’hospitalisation de patients et génère un achalandage encore plus important de nos deux salles d’urgence», ajoute la docteure.