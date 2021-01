La mort d’une ado liée à son infestation de poux

Les parents d’une jeune adolescente de 12 ans de la Géorgie ont été accusés de meurtre après la mort de cette dernière. La victime souffrait d’une sévère infestation de poux.

Mary Katherine Horton et John Joseph Yozviak ont été accusés de négligence et de meurtre au second degré, rapporte le New York Daily News.

Leur fille, Kaitlyn Yozviak, est morte en septembre dernier et les causes du décès seraient reliées à l’infestation qui aurait duré pendant plusieurs années. Toutefois, les résultats de l’autopsie ne sont pas encore connus.

Les agents du Georgia Bureau of Investigation affirment qu’il s’agissait du pire cas qu’ils aient vu dans leur carrière.

L’agent spécial Ryan Hilton croit que les morsures répétées des poux sur le cuir chevelu de l’enfant auraient causé une anémie et auraient mené à un arrêt cardiaque.

Les parents étaient connus des services sociaux qui ont pris en charge leurs deux autres enfants. La maison était également infestée d’insectes.

Les accusés sont toujours derrière les barreaux faute d’avoir payé une caution de 100 000$.