Le magnat des casinos, Sheldon Adelson, partisan de Trump, est mort

Le fondateur du groupe Las Vegas Sands, Sheldon Adelson, mort dans la nuit de lundi à mardi, était un pilier financier du parti républicain ainsi qu'un partisan fidèle du président américain Donald Trump et du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.

Il a été emporté à l'âge de 87 ans des suites d'un cancer et sera inhumé en Israël, selon un communiqué diffusé par son entreprise.

Le magnat des casinos, dont le groupe employant 50 000 personnes détient notamment deux luxueux complexes hôteliers sur le Strip de Las Vegas -- The Venetian and The Palazzo -- et des casinos à Macao et Singapour, avait très largement oeuvré en faveur du président républicain.

Il avait farouchement combattu la politique du président Obama, avant de devenir, en 2016, le principal donateur de la campagne électorale de Trump et de lui renouveler son soutien en 2020.

Début décembre 2020, le New York Times rapportait que Sheldon Adelson et sa seconde femme, Miriam, avaient ainsi dépensé près de 220 millions de dollars pour l'élection.

Pour autant, les millions déversés dans la campagne du républicain n'auront pas suffi à empêcher l'élection du démocrate Joe Biden.

Généreuses donations au parti républicain américain

Outre les généreuses donations au parti républicain américain, M. Adelson a beaucoup oeuvré en faveur de la communauté juive.

Il avait créé avec sa femme la Fondation Adelson dont «le but principal» est «de renforcer l'État d'Israël et le peuple juif», selon le site internet de l'organisation.

En Israël, sa générosité a largement bénéficié à Benjamin Netanyahu par le biais du quotidien gratuit Israel Hayom que M. Adelson a fondé en 2007, aujourd'hui l'un des plus diffusés en Israël.

Le multi-milliardaire n'a jamais caché son opposition à une solution à deux États dans le cadre du conflit israélo-palestinien.

Plus récemment, en septembre 2020, Sheldon Adelson avait acheté la résidence officielle de l'ambassadeur des États-Unis en Israël, située à Herzilya, la banlieue huppée du nord de Tel-Aviv.

Tout un symbole: certains observateurs y ont vu une façon de sceller à jamais le transfert de la résidence de l'ambassadeur américain à Jérusalem.

À Las Vegas, il était détenteur du quotidien américain the Las Vegas Review-Journal.

Né le 4 août 1933 à Boston, Sheldon Gary Anderson a grandi dans le quartier Dorchester de cette même ville du nord-est des États-Unis.

Son père, d'origine juive d'Ukraine et de Lituanie, était chauffeur de taxi. Sa mère, tenancière d'un atelier de tricot, avait, elle, immigré d'Angleterre.

Fibre entrepreneuriale

Sheldon Adelson manifeste très jeune une fibre entrepreneuriale.

Selon l'American-Israeli Cooperative Enterprise (AICE), organisation destinée à resserrer les liens entre les États-Unis et Israël, Sheldon Adelson aurait commencé sa carrière dans les affaires à l'âge de 12 ans en empruntant 200 dollars à son oncle pour pouvoir vendre des journaux à Boston.

Quatre ans plus tard, en 1948, il lui emprunte 10 000 dollars -- une coquette somme pour l'époque -- afin de lancer une entreprise de distributeurs automatiques de bonbons.

Il a fréquenté le City College de New York, mais n'a pas obtenu son diplôme. Son passage dans une école pour devenir sténographe judiciaire n'a pas rencontré plus de succès, pas plus que son passage dans l'armée américaine.

C'est dans les années 1960 qu'il commence à faire fortune grâce à une entreprise de voyages charter. Selon Sands, il a créé une cinquantaine d'entreprises.

Ce n'est qu'à l'âge de 55 ans que le «serial entrepreneur» entre dans le secteur des casinos, en 1989, lorsque lui et ses partenaires achètent le Sands Hotel & Casino à Las Vegas pour 128 millions de dollars.

Avant sa mort, il possédait plus de la moitié de l'empire du jeu de 14 milliards de dollars (ventes), avec des casinos à Las Vegas, à Singapour et à Macao, en Chine, selon le Magazine Forbes.

Mardi, sa fortune était estimée à 35 milliards de dollars (28,7 Mds d'euros), selon la même source qui l'avait aussi classé 28e au rang des milliardaires 2020.

Il laisse derrière lui six enfants issus de ses deux mariages.