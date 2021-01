Quand la COVID-19 inspire Hollywood

Hollywood n’a pas perdu de temps avant de s’attaquer à la pandémie de COVID-19. Au cours des derniers mois, plusieurs films qui s’inspirent largement ou en partie de la crise sanitaire actuelle ont été tournés. En voici cinq :

Locked Down

Photo courtoisie

Anne Hathaway et Chiwetel Ejiofor se donnent la réplique dans ce film de Doug Liman (La mémoire dans la peau) qui met en scène un couple au bord du divorce qui doit continuer à vivre ensemble à cause d’un confinement national qui vient d’être imposé. Plutôt que de se chicaner à longueur de journée dans leur petit appartement, les deux complices décideront d’élaborer un plan pour cambrioler une bijouterie londonienne. Tourné l’automne passé à Londres, Locked Down sort le 14 janvier sur HBO Max et dans les salles de cinéma qui sont ouvertes.

Comédie de Judd Apatow

Photo AFP

Pour le producteur Judd Apatow, la situation de la pandémie peut aussi s’avérer un terreau fertile pour l’humour. Apatow, qui a signé plusieurs comédies à succès comme 40 ans et encore puceau et Cas désespéré, planche en effet sur un film qui suivra les péripéties d’un groupe d’acteurs coincé dans un hôtel pendant le confinement. On ignore encore quelles seront les vedettes de cette comédie qui sera coscénarisée par Pam Brady, une des auteures de South Park. Ça promet !

Phénix

Photo courtoisie

Le cinéaste Michael Bay (Transformers) a produit ce thriller apocalyptique qui nous transporte dans un avenir proche (l’an 2024) où les États-Unis sont confinés depuis plus de 200 jours en raison d’une nouvelle pandémie causée par une nouvelle mutation du SARS-CoV-2 : la COVID-23 ! Le film, qui a été tourné à Los Angeles pendant le confinement l’été passé, a été lancé sur les plateformes de vidéo sur demande le mois dernier.

The Survivalist

Photo d'archives

L’intrigue de ce thriller apocalyptique de Jon Keeyes, qui réunit à l’écran Jonathan Rhys Meyers et John Malkovich, se déroule un an et demi après la chute de la civilisation causée par une terrible épidémie virale. Le film relatera le combat d’un ancien agent du FBI qui doit protéger une jeune femme immunisée contre la maladie. Le film a été tourné l’automne passé et sortira plus tard cette année.

In the Earth

Photo courtoisie

Tourné en seulement 15 jours en août dernier, ce film d’horreur du cinéaste britannique Ben Wheatley (Rebecca, Hostiles et armés) sera lancé en première mondiale au Festival de Sundance à la fin janvier. In the Earth mettra en scène un scientifique et un garde forestier qui se perdent en forêt pendant une opération de routine, alors que la planète cherche à trouver un remède pour survivre à un virus mortel.