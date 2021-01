Sa greffe de foie est retardée par la pandémie

En août dernier, la Jonquiéroise Nicole Boily était à la recherche d’un donneur de foie sur les réseaux sociaux pour sauver la vie de son conjoint, qui n’avait besoin que d’une partie de l’organe. Aujourd’hui, la famille apprend que le fils est compatible.

• À lire aussi: À la recherche d'un foie sur les réseaux sociaux

• À lire aussi: Sa greffe du rein encore reportée

• À lire aussi: Les hôpitaux dans une situation «vraiment critique»

«Mon garçon est de type O, on se croise les doigts pour que ça marche. Il a commencé toutes les démarches et les rendez-vous téléphoniques», a expliqué Nicole Boily.

Mais la pandémie vient jouer les trouble-fêtes. Le fils de Nicole Boily a reçu un appel mardi matin pour lui signifier que la chirurgie est en suspens pour une durée indéterminée.

«On n’a pas arrêté complètement les greffes présentement. Ce qu’il se passe, c’est qu’on regarde, au cas par cas, s’il y a assez de places dans l’hôpital pour pouvoir accueillir les patients en vue d’une greffe», a fait savoir une hépatologue au CHUM, la Dre Jeanne-Marie Giard, qui s’occupe de Roger Villeneuve.

Pour lui et sa famille, c’est un autre coup dur.

«On prend ça dur...Il me semble que ça allait bien. C’était plus positif que d’habitude! Mais là, c’est une autre petite claque dans la face», s’est désolée Nicole Boily.

Et à long terme, les effets de ce retard pourraient être catastrophique pour Roger Villeneuve, à qui on ne donnait que douze mois à vivre il y a de ça un an et demi.

«Si Roger ne reçoit pas [la greffe], je dirais dans un court à moyen terme, son foie peut s’infecter ou il peut arrêter de fonctionner», a ajouté Dre Giard.

«Plus ça retarde, plus il est faible. Avant on prenait des marches de 30 minutes, ensuite c’était 20, 15...On est rendu à 10 minutes», s’inquiète Mme Boily.

La bonne nouvelle, c’est que le fils de Roger Villeneuve peut toujours continuer les rendez-vous et les démarches pour procéder à la greffe, un processus qui dure normalement deux mois.