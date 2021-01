Test COVID négatif exigé pour entrer aux États-Unis par avion

Tous les voyageurs souhaitant se rendre aux États-Unis par avion devront présenter, à partir du 26 janvier, un test négatif à la COVID-19 afin d'être autorisés à voyager, ont annoncé mardi les autorités sanitaires américaines.

Ce test devra être réalisé dans les trois jours précédant le départ pour les États-Unis. Les compagnies aériennes seront chargées de vérifier qu'un test a bien été réalisé avant l'embarquement.

Les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), la principale agence fédérale de santé publique aux États-Unis, ont justifié ce changement de politique sanitaire par l'émergence de variants du coronavirus, dont certains se révèlent plus contagieux.

Les États-Unis avaient déjà annoncé fin décembre une telle mesure pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni.

«Au moment où les États-Unis sont déjà confrontés à une poussée (de l'épidémie), cette obligation pour les passagers aériens aidera à ralentir la propagation du virus pendant que nous travaillons à vacciner les Américains», ont argué les CDC dans un communiqué.

Les autorités ont également rappelé leur recommandation de se faire tester à nouveau entre trois et cinq jours après l'arrivée sur le territoire, et de se placer en isolement pendant sept jours après le voyage.

«Les tests n'éliminent pas les risques, mais combinés avec une période de quarantaine chez soi et des précautions au quotidien comme le port du masque et la distanciation sociale, cela peut rendre les voyages plus sûrs», a déclaré Robert Redfield, le directeur des CDC.