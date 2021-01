Trois-Rivières fait officiellement son entrée dans l'ECHL

La Premier AA Hockey League (ECHL) a confirmé qu’une nouvelle équipe basée à Trois-Rivières fera ses débuts dans le circuit à compter de la saison 2021-2022, mardi.

Le club disputera ses rencontres à domicile au nouveau Colisée et sera la propriété de Deacon Sports and Entertainment. Mark Weightman sera le président et chef de la direction de la nouvelle organisation et Marc-André Bergeron agira à titre de directeur général.

«Nous sommes ravis d’établir le hockey professionnel à Trois-Rivières, a déclaré Dean MacDonald, président de Deacon Sports and Entertainment, dans un communiqué. L’ECHL offre un produit incroyable et demeure un outil de développement incontournable pour la Ligue nationale de hockey [LNH]. Nous sommes impatients d’amorcer notre premier match à Trois-Rivières. Je souhaite également remercier monsieur le maire, Jean Lamarche, ainsi que son équipe de direction pour leur collaboration et leur soutien de ce projet.»

La ville de Coralville, en Iowa aux États-Unis, a également obtenu un club d’expansion. MacDonald sera ainsi propriétaire de trois équipes, puisqu’il possède déjà les Growlers de Terre-Neuve.