Une semaine de relâche «nécessaire»

Faut-il annuler ou maintenir la semaine de relâche? Au Bas-Saint-Laurent, les opinions sont partagées chez les parents.

«Les profs vont avoir besoin de cette semaine-là c’est certain, les enfants je ne le sais pas», a souligné une mère à TVA Nouvelles.

«Ça fait longtemps que ça existe cette semaine-là, il faut que ça reste», a insisté un père de famille.

«Peut-être que l’on pourrait la repousser à un moment où l’on sera moins confiné», a souligné un autre parent.

«Les enfants devraient plus aller à l’école. Je me mets dans la peau de ma fille qui m’a dit hier [à son retour en classe] que c’était le plus beau jour de sa vie», a également indiqué une mère.

Si la question divise chez les parents et chez certains experts, il n’y a toutefois aucune ambiguïté pour le Syndicat de l’enseignement de la région de la Mitis.

«Dans le contexte actuel, elle est nécessaire. [...] Ce n’est pas une année normale, les enseignants portent le système sur leurs épaules, alors c’est sûr qu’il y a de la fatigue accumulée. Les enseignants ont besoin de cette semaine pour recharger leur batterie», a indiqué le président du syndicat, Jean-François Gaumond.

Cette semaine supplémentaire de cours pourrait faire une différence au point de vue scolaire selon le syndicat.

«Il ne faut pas voir le rattrapage scolaire sur une semaine, mais plutôt sur une perspective à long terme», a précisé M. Gaumond.

Le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge a «pour l’instant» fermé la porte à cette option, mais n’a pas complètement écarté la possibilité de revenir sur sa position.