Covid-19: les effets néfastes du délestage

Les gens atteints du cancer en pleine pandémie ne l’ont pas facile, eux qui font face aux délais dans les hôpitaux.

La pandémie laisse plusieurs patients dans l’inquiétude et l’incertitude.

«On veut avoir nos rendez-vous le plus vite possible. On veut nos résultats rapidement. C’est certain que ça crée beaucoup d’anxiété», explique Mylène Groulx, une mère de famille qui combat un cancer des ovaires depuis 2016.

Cette anxiété est constatée par «La Rose des Vents», qui accompagne les patients dans leurs traitements de radiothérapie et de chimiothérapie. Selon l’organisme qui vient en aide aux personnes atteintes d’un cancer, les rendez-vous sont à la baisse.

«D’habitude, on accompagne deux à trois personnes par jour en traitements de radiothérapie. Cette semaine on a une personne», lance Caroline Guillemette, directrice générale de «La Rose des Vents.»

