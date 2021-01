EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plusieurs mois.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 19h00

PLANÉTAIRE

Cas: 92 240 036

Morts: 1 975 707

Rétablis: 50 922 412

ÉTATS-UNIS

Cas: 23 044 857

Morts: 384 204

CANADA

Québec: 234 695 cas (8815 décès)

Ontario: 224 984 cas (5127 décès)

Alberta: 112 743 cas (1345 décès)

Colombie-Britannique: 58 553 cas (1019 décès)

Manitoba: 26 695 cas (753 décès)

Saskatchewan: 18 770 cas (204 décès)

Nouvelle-Écosse: 1542 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 836 cas (12 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 393 cas (4 décès)

Nunavut: 266 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 103 cas

Yukon: 70 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 24 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 679 686 cas (17 305 décès)

NOUVELLES

18h47 | Les commerces de la Mauricie se réinventent

Logistique et réorganisation du travail, voilà ce qui représente le quotidien des commerçants de la Mauricie depuis les derniers jours.

18h41 | L'idée d'annuler la relâche soulève des questions au Saguenay-Lac-Saint-Jean

L'idée d'annuler la semaine de relâche, en cours d'étude par le gouvernement, soulève des questions au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

18h03 | Vaccin: le personnel scolaire d'abord, plaide une épidémiologiste

Le personnel scolaire devrait être vacciné avant les personnes âgées puisque les écoles sont parmi les seuls endroits à être ouverts en ce moment, plaide l’épidémiologiste Nimâ Machouf.

16h49 | Renvoyé pour des voyages, un ex-directeur d'hôpital poursuit pour 2,5 M$

Renvoyé dimanche dernier après avoir voyagé à plusieurs reprises aux États-Unis, l'ex-directeur général du Centre des sciences de la santé de London, en Ontario, a répliqué avec une poursuite de 2,5 millions $.

15h33 | Deuxième dose: jusqu'à six semaines d'intervalle

Le Comité consultatif national de l'immunisation a discrètement mis à jour ses recommandations, mardi, pour indiquer que la seconde dose du vaccin contre la COVID-19 peut être administrée jusqu'à six semaines après la première dose.

AFP

14h57 | Hausse extrêmement inquiétante du variant anglais au Danemark

Le Danemark a prolongé mercredi jusqu'au 7 février au moins ses importantes restrictions en place contre le COVID-19, qui incluent notamment la fermeture des établissements scolaires et des commerces, face à la hausse «extrêmement inquiétante» des cas du contagieux variant anglais.

14h20 | 28 millions de doses de vaccins injectées dans 46 pays, selon l'OMS

AFP

En 36 jours, quelque 28 millions de doses de vaccins anti COVID-19 ont été injectées dans environ 46 pays du monde, a indiqué mercredi le directeur chargé des questions d'urgence sanitaire à l'Organisation mondiale de la santé, Michael Ryan.

Malgré le début des campagnes de vaccination, il s'est inquiété de la vitesse de transmission constatée dans quelques pays notamment à cause de nouveaux variant plus contagieux.

14h17 | Reconfinement général au Portugal à partir de vendredi

AFP

Le Portugal sera soumis à partir de vendredi à un deuxième confinement «généralisé» pour freiner l'épidémie de COVID-19, qui a atteint de nouveaux records dans le pays, a annoncé mercredi le Premier ministre Antonio Costa.

Les nouvelles restrictions sanitaires correspondront «essentiellement» à celles qui avaient été en vigueur en mars et avril, mais cette fois les écoles resteront ouvertes, de même que les tribunaux ou les églises, a-t-il précisé à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire.

«La règle est simple: chacun d'entre nous doit rester à la maison», a souligné le chef du gouvernement socialiste, confirmant ainsi la fermeture des commerces non essentiels, des cafés et des restaurants.

14h15 | Une mère de Saguenay combat le cancer et la COVID-19

Combattre un cancer est déjà un défi de taille. Le faire en pleine pandémie et contracter la COVID-19, c'est autre chose. C'est le combat qu'a mené une mère de famille de Saguenay.

Jessica Létourneau a appris le 9 mars dernier qu’elle était atteinte d’un cancer du sein. À quelques jours des premières mesures de confinement, l’incertitude était palpable. « Le pire c’est l’attente. [...] Est-ce qu’on doit mettre mon système immunitaire à terre? Moi j’étais prête à me battre » explique la mère de famille.

14h15 | 10 millions de personnes ont reçu une injection de vaccin aux États-Unis

Quelque 10 millions de personnes ont reçu une première injection d'un des deux vaccins contre la Covid-19 autorisés aux États-Unis, ont rapporté mercredi les autorités sanitaires américaines.

Cela représente environ 3 % de la population américaine, un mois après le lancement de la plus grande campagne de vaccination de l'histoire du pays.

14h10 | Des aînés d’Estrie ont hâte que l’isolement se termine

La situation actuelle est particulièrement difficile pour les aînés, qui vivent beaucoup d'isolement. Et voilà que depuis le début de la semaine, les salles à manger des résidences sont fermées et toutes les activités sont annulées. Même si les résidents ont le droit de sortir à l'extérieur, c'est quand même dur pour leur moral.

14h | Vaccin de Moderna: les agents de comblement pourraient provoquer une réaction

matilda553 - stock.adobe.com

Un effet secondaire particulier et spécifique au vaccin de Moderna contre la COVID-19 a été relevé lors des essais cliniques survenus au cours des derniers mois, et également mis en lumière par la Food and drug administration (FDA) aux États-Unis.

Selon les recherches, il est démontré que dans de rares cas, le vaccin de Moderna peut provoquer un gonflement et une inflammation chez des personnes qui ont eu recours à des agents de comblement, comme l’acide hyaluronique.

13h47 | Le Danemark prolonge ses restrictions face à la hausse du variant anglais

AFP

Le Danemark a prolongé mercredi jusqu'au 7 février au moins ses importantes restrictions en place contre le Covid-19, qui incluent notamment la fermeture des établissements scolaires et des commerces, face à la hausse «extrêmement inquiétante» des cas du contagieux variant anglais.

Lors d'une conférence de presse, le ministre de la Santé Magnus Heunicke a appelé les Danois à autant que possible «rester à la maison et annuler toutes les interactions sociales» en dehors de leurs rendez-vous de santé, même si la population n'est pas confinée.

13h44 | Montréal va vacciner des itinérants dès cette semaine

Montréal va commencer à inoculer des personnes sans-abri à compter de cette semaine, a-t-on annoncé mercredi en point de presse.

La Ville et la santé publique ont mis en place un plan d’intervention à plusieurs volets dont la vaccination de personnes en situation d’itinérance dès cette semaine, le dépistage dans des centres et l'ajout de places dans les refuges.

On dénombre 172 cas dans le milieu de l’itinérance depuis décembre, dont 114 chez des itinérants.

13h20 | La Cité-de-la-Santé ouvre de nouveaux lits COVID

La directive a été émise en début de semaine, nous dit-on, par le ministère de la Santé. L’ajout de lits, qu’on appelle des «lits rouges», entraînera une réorganisation dans certaines unités de soins.

13h09 | 40 950 doses de vaccin contre la COVID-19

Le ministre de la Santé a confirmé à TVA Nouvelles que le Québec a reçu 40 950 doses de vaccin contre la COVID-19, ce matin.

12h31 | Des résidents vaccinés du CHSLD Cloutier-du Rivage contractent la COVID-19

Deux résidents vaccinés du CHSLD Cloutier-du Rivage à Trois-Rivières ont contracté la COVID-19.

Les autorités de la santé font une analyse de la situation. Le CHSLD a pourtant été le premier en Mauricie à recevoir les doses du vaccin Pfizer en décembre.

12h08 | COVID-19: forte hausse des décès en Ontario

Les nouveaux cas de COVID-19 restaient très élevés au Québec et en Ontario, mercredi, tandis que cette dernière province a vu son nombre de décès liés à cette maladie bondir.

11h57 | La résidence L’Artisan aux prises avec une importante éclosion

Google Street View

À Saint-Eustache, le syndicat de la FIQ-SPSL exprime son inquiétude notamment face à une éclosion qui frappe la résidence L’Artisan qui compte 41 cas actifs, sur un total de 200 résidents, et 4 décès malheureusement, depuis 1 mois.

En entrevue mercredi à TVA Nouvelles, la présidente du syndicat des Laurentides, Julie Daignault, a déclaré que plusieurs de ces membres étaient au bout du rouleau et à bout de souffle.

11h41 | CHSLD Laflèche : une enquête publique du coroner est déclenchée

Les employés du CHSLD Laflèche de Shawinigan, en Mauricie, ont été directement rencontrés par la direction en début de semaine. Ils pourraient être appelés à témoigner au cours de l'enquête du coroner.

Pour le moment, le bureau du coroner vise à faire la lumière sur un des 44 décès survenus au printemps dernier.

Le centre d'hébergement a été durement touché par la COVID-19. Quatre-vingts pour cent des résidents y ont contracté le virus.

11h | Toujours plus de pression sur nos hôpitaux

Le Québec rapporte 2071 cas et 35 décès, portant le total à 234 695 personnes infectées et 8815 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 1934 cas et 47 décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 13 JANVIER 2021

- 202 166 personnes infectées (+2071)

- 8815 décès (+35)

- 1516 personnes hospitalisées (+19)

- 229 personnes aux soins intensifs (+8)

- 202 166 sont rétablies

- 7 855 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 107 365

9h40 | Cinq obstacles à la campagne de vaccination contre la COVID-19

Doses trop peu nombreuses, difficultés de stockage, pesanteurs administratives, méfiance de la population: le déploiement de la vaccination contre le COVID-19 bute dans le monde entier sur plusieurs obstacles.

9h36 | Le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord et le Nord-du-Québec n’ont pas été en mesure d’inoculer de citoyens hier, car elles n’ont plus de doses disponibles

Le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord et le Nord-du-Québec n’ont pas été en mesure d’inoculer de citoyens hier, car elles n’ont plus de doses disponibles puisque la vaccination s’y déroule à vitesse grand V dans ces régions.

9h06 | La police interrompt un anniversaire, des invités cachés dans des placards

Un anniversaire d'enfant a réuni trente personnes à Hameln (Allemagne), en pleines restrictions contre la COVID: alertés par des voisins, les policiers ont découvert des invités cachés dans les toilettes et des placards.

Les trente personnes, dont quinze adultes, étaient réunis mardi après-midi dans un appartement à Hameln (Basse-Saxe), ont rapporté mercredi les médias locaux.

8h27 | Le «père» de la semaine de relâche contre la pause de mars

Alors que des experts et des acteurs du milieu de l’éducation s’opposent à l’annulation du congé scolaire de mars, le «père» de la semaine de relâche, Fernand Paradis, croit au contraire que le contexte exceptionnel justifierait sa disparition cette année.

«Intuitivement, je suis porté à croire que l’essentiel, c’est l’enseignement. Pour cette raison, je crois qu’il f

8h15 | Poutine ordonne une vaccination massive en Russie

Le président Vladimir Poutine a ordonné mercredi de lancer une vaccination de masse de la population russe contre le nouveau coronavirus à partir de la semaine prochaine, vantant le vaccin développé par son pays comme le «meilleur».

6h47 | La santé et sécurité au travail très mal gérée

Le projet de loi 59, qui vise à moderniser le régime de santé et de sécurité du travail du Québec, risque de rater sa cible et de perdre l’occasion de récupérer son retard par rapport aux autres provinces canadiennes.

6h00 | Comment l'Irlande est devenue le pays où le coronavirus se répand le plus vite

En proie à un «tsunami» de cas de COVID-19, l'Irlande est passée en quelques semaines du statut de bon élève dans la lutte contre la pandémie à celui peu enviable de pays présentant le plus haut taux de transmission dans le monde.

AFP

5h20 | Rome veut rouvrir des musées mais prolonger aussi l'état d'urgence

Le ministre italien de la Santé Roberto Speranza a annoncé mercredi la volonté du gouvernement de rouvrir les musées dans les zones du pays les moins touchées par l'épidémie de COVID-19, mais aussi de prolonger l'état d'urgence jusqu'au 30 avril.

5h20 | La RDC a franchi la barre des 20 000 cas

5h17 | Consigne ignorée sur les chantiers

Des chantiers qui fourmillent de monde. Deux petites bouteilles de Purell à l’entrée et aucun masque sur les visages. C’est ce que nous décrivent plusieurs travailleurs de la construction à qui nous avons parlé.

Photo Agence QMI, Joêl Lemay

4h45 | Aux portes de la Russie, une province chinoise en «état d'urgence» COVID

La province chinoise du Heilongjiang, qui partage une longue frontière avec la Russie, a ordonné mercredi à ses 37,5 millions d'habitants de rester sur place, après la découverte d'une poignée de cas de contamination par le nouveau coronavirus.

AFP

4h05 | En plus de Covax, le Sénégal discute avec la Chine pour commencer à vacciner

Le Sénégal est en discussion avec la Chine pour l'acquisition de 200 000 doses de vaccin contre la COVID-19, en plus de ceux qu'il recevra par le programme international Covax, en vue d'une campagne qui visera initialement 20% de sa population, selon les autorités.

3h27 | Virus en Corée du Sud: la justice blanchit le chef d'une Église controversée

Le dirigeant d'une Église controversée a été blanchi mercredi par la justice sud-coréenne qui l'accusait d'avoir entravé les efforts du gouvernement contre le coronavirus lors de la première vague épidémique, rapporte la presse sud-coréenne.

AFP

1h52 | Le président d'Indonésie reçoit le premier vaccin injecté dans le pays

Le président indonésien Joko Widodo a reçu la première injection du vaccin contre la COVID-19 dans le pays mercredi, au premier jour d'une campagne de vaccination dans l'archipel de près de 270 millions d'habitants où le virus progresse rapidement.

AFP

1h25 | Japon: vers une extension de l'état d'urgence à sept départements supplémentaires

Le Japon s'apprêtait mercredi à étendre son état d'urgence, déjà en place sur Tokyo et sa grande banlieue, à sept départements supplémentaires face à la progression de la pandémie de coronavirus et aux récents nombres record de cas enregistrés.