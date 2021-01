La résidence L’Artisan aux prises avec une importante éclosion

À Saint-Eustache, le syndicat de la FIQ-SPSL exprime son inquiétude notamment face à une éclosion qui frappe la résidence L’Artisan qui compte 41 cas actifs, sur un total de 200 résidents, et 4 décès malheureusement, depuis 1 mois.

En entrevue mercredi à TVA Nouvelles, la présidente du syndicat des Laurentides, Julie Daignault, a déclaré que plusieurs de ces membres étaient au bout du rouleau et à bout de souffle.

«Nous sommes à un point de non-retour, de craquement, est-ce qu’on va passer au travers et y arriver?», se questionne Mme Daignault qui estime que la surcharge de travail du personnel de première ligne est toujours bien présente.

«Nous avons une soixantaine de nos membres qui sont à l’écart du travail dû à la COVID, d’autres employés sont en arrêt de travail pour d’autres raisons, certains ont carrément décidé de quitter le réseau public de la santé pour le privé, des gens partent aussi pour la retraite, mais pendant de temps, la demande pour les soins de santé, elle, ne baisse pas.»

Le CISSS des Laurentides confirme que la ressource intermédiaire (RI) Résidence L’Artisan, située à deux pas de l’Hôpital de Saint-Eustache, est aux prises avec une éclosion depuis le 11 décembre dernier.

«Nous tenons à souligner que nos équipes travaillent sans relâche afin d’assurer des soins de santé de qualité et de confort aux résidents. D’ailleurs, diverses mesures sont mises en place pour contrôler la présente éclosion, à savoir la surveillance quotidienne et la présence régulière du CISSS sur le terrain, l’isolement des résidents, le confinement d’unités, la surveillance des signes vitaux pour tous les résidents, une présence médicale plusieurs fois par semaine et le dépistage massif des résidents et des employés», explique Catherine F.-Lord du CISSS des Laurentides.