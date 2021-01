Laval: plus de 1 million $ en drogue saisie

Le Service de police de Laval (SPL) a saisi deux pistolets et une grande quantité de drogue d’une valeur de plus de 1,17 million $, lors de deux perquisitions en décembre et en janvier.

La saisie de stupéfiants comprend notamment 6 kg de cocaïne, 3,5 kg de haschisch, 36 kg de cannabis en cocotte, 16 000 unités de méthamphétamine et 64 plants de cannabis.

La police a également saisi lors de ces deux perquisitions une presse hydraulique, 92 paquets d’emballage de kilo de cocaïne vide et 200 000 $ en argent comptant.

Trois hommes arrêtés dans le cadre de cette opération antidrogue ont comparu devant la justice. Ils sont soupçonnés d’effectuer «la livraison d’importantes quantités de stupéfiants pour le compte de diverses organisations criminelles», a mentionné la police de Laval par communiqué.

Alain Arsenault, 42 ans, et Robert Lamontagne, 45 ans, ont comparu au palais de justice de Laval sous les chefs d’accusation de possession et trafic de stupéfiant, production de cannabis, ainsi que possession d’arme.

Un troisième acolyte, un homme de 29 ans, qui n’a pas été identifié, reviendra à la cour le 24 février, a précisé la police.

L’opération appelée «Doute» s’est déroulée en deux phases en collaboration avec la Sûreté du Québec. La première consistait en des perquisitions d’un véhicule à Laval ainsi que deux résidences de Sainte-Sophie, dans les Laurentides, le 15 décembre. La deuxième s’est déroulée le 5 janvier dans une résidence et d’un véhicule de Laval ainsi qu’à un logement de Notre-Dame-des-Prairies, dans Lanaudière.

L’enquête avait débuté en septembre.