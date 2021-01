53 600 emplois ont été perdus chez les 15-24 ans depuis le début de la pandémie. La situation s’est d’ailleurs aggravée en lors du mois de décembre, où une perte nette de 5000 emplois chez les jeunes de la province a été rapportée.

L’école à distance, les rassemblements interdits et le travail de plus en plus difficile à trouver créent une certaine détresse chez les jeunes Québécois.

En ces temps difficiles, un organisme est parvenu à soutenir les étudiants et les jeunes adultes. «Tel-jeunes» a été d’une grande aide en conseillant les gens en pleine détresse psychologique.

Depuis le début de la pandémie, Tel-jeunes «a observé une augmentation des contacts de 30%», explique la coordonnatrice Myriam Day Asselin.

En entrevue à l’émission «À vos affaires» mercredi, Mme Asselin a affirmé que la majorité des appels concernent la santé psychologique.

«Les jeunes ont besoin de parler avec des gens qui ne vont pas les juger. En ce moment, la majorité des contacts concernent la santé psychologique : l’anxiété, un sentiment de découragement, la déprime», a-t-elle expliqué.

«Beaucoup parlent d’une démotivation face à l’école. Ça atteint l’estime de soi des jeunes.»

La coordonnatrice a ajouté que les parents ne devraient pas avoir peur de demander de l’aide.

«On trouve des situations adaptées à chaque situation. Il ne faut jamais rester seul avec une déprime.»