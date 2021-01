Montréal : Report des dates limites du paiement des taxes municipales

Les dates limites pour le paiement des taxes municipales à Montréal seront reportées cette année : le premier versement sera dû pour le 1er juin et le second pour le 1er septembre.

Habituellement, les paiements doivent se faire en mars et en juin.

Le président du comité exécutif de la Ville de Montréal Benoit Dorais l’a annoncé mercredi matin et le conseil municipal se penchera sur cela dans deux semaines.

«Cette année on va reporter la date limite pour les paiements de taxes. On va donner un peu de répit à l’ensemble des contribuables en faisant en sorte que le premier versement puisse être fait le 1er juin et le 2e le 1er septembre prochain», a dit M. Dorais.

«On sait que la pandémie ne disparaîtra pas comme ça par magie alors ça fait partie de différentes mesures que nous prenons», a-t-il ajouté.

L’an dernier, la date limite du versement au 1er juin avait également été repoussée plusieurs fois pour aider les propriétaires montréalais durant la pandémie.

Le parti d’opposition Ensemble Montréal comptait déjà présenter une motion à la prochaine réunion du conseil municipal pour réclamer un tel report de taxes foncières résidentielles et non résidentielles pour l’année 2021.

«Reporter les paiements de taxes est la chose à faire si l’on veut enlever un stress financier important aux Montréalais et aux petits commerçants déjà durement touchés par la pandémie et maintenant par le couvre-feu», a dit le chef d’Ensemble Montréal, Lionel Perez.