Une mère de Saguenay combat le cancer et la COVID-19

Combattre un cancer est déjà un défi de taille. Le faire en pleine pandémie et contracter la COVID-19, c'est autre chose. C'est le combat qu'a mené une mère de famille de Saguenay.

Jessica Létourneau a appris le 9 mars dernier qu’elle était atteinte d’un cancer du sein. À quelques jours des premières mesures de confinement, l’incertitude était palpable. « Le pire c’est l’attente. [...] Est-ce qu’on doit mettre mon système immunitaire à terre? Moi j’étais prête à me battre » explique la mère de famille.

Jessica a suivi des traitements de chimiothérapie puis de radiothérapie. Par contre, alors qu’il lui restait que trois traitements, elle a reçu un résultat positif à un dépistage de la COVID-19. Ces traitements sont alors suspendus.

« J’ai trouvé ça plus difficile que l’annonce de mon cancer, car je ne pouvais rien faire. C’est comme un coureur qui arrive à la fin de son marathon et qui tombe. Encore une fois, c’était l’incertitude, car on ne savait pas quand ça pouvait reprendre. »

Jessica Létourneau a tout de même trouvé certaines incohérences dans le discours de la santé publique. « Le 26 décembre, je pouvais aller chez Costco, mais je devais attendre deux tests négatifs avant de reprendre mes traitements de radiothérapie. C’est ma survie, ce n’est pas un traitement de bronzage. »

Les traitements ont finalement redébuté au début du mois de janvier. Aujourd’hui elle se sent bien et souhaite livrer un message de prudence. « Je comprends que certains ne comprennent pas l’impact, mais on connait tous quelqu’un qui a besoin du système de santé. Quand je vois quelqu’un d’imprudent, ça me désole, car c’est comme ça que c’est entré chez moi ».

La prochaine étape, c’est la reconstruction mammaire permanente. Encore une fois, la date de l’opération est inconnue en raison de la pandémie. L’attente se poursuit.